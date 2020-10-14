羅致政認為台灣不會躁進挑釁 邱義仁稱台灣不會搞台獨
羅致政認為台灣不會躁進挑釁 邱義仁稱台灣不會搞台獨
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-14 16:39:13
對於邱義仁稱除非瘋了，台灣不會搞台獨講法，民進黨立委、國際事務部主任羅致政今（14）日受訪表示，邱義仁主要提醒美方，美方不用擔心台灣有任何挑釁的作為會把美方捲入所謂的台海衝突。
前國安會秘書長、台灣日本關係協會會長邱義仁日前參加視訊會議，針對台灣會不會宣布台獨一事表示，任何務實的政治人物必須瞭解台灣有什麼樣的能力，台灣擁有什麼樣的資源，台灣希望與美國維持哪種關係。很清楚的，任何務實的人除非他瘋了，即便前總統陳水扁最後停止做任何事情。羅致政解釋說，因為美方有人質疑如果改變美國對台戰略模糊政策，會讓台灣可能貿然宣布台獨。也就是美方有所謂的雙重嚇阻台灣激進挑釁，同時也嚇阻中國採取武力手段。這也就是戰略模糊與清晰的討論。羅致政說，邱義仁主要提醒美方，美方不用擔心台灣有任何挑釁的作為會把美方捲入所謂的台海衝突。真的要去清晰嚇阻的是不容許中國在這裡使用武力。至於所要要清晰傳遞給台灣，不能搞台獨，否則美國不會幫助。邱義仁認為，這是多慮的，因為台灣不至於有這樣的瘋狂或挑釁的動作。