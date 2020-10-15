影／飛天小女警飛到菲律賓？安全觀光一次看

「在飛天小女警的努力之下，一天又平安地過去。」是不少人童年的美好回憶，菲律賓觀光部透過這支聯名影片，希望讓大家都能安全防疫、安心出遊。
而菲律賓觀光局在9月底亦宣布，10月起，開放來自菲國「一般社區隔離」地區、72小時內即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗結果陰性旅客到訪長灘島（Boracay）。ABS-CBN新聞網報導，菲國觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）說，目前長灘島約有199家旅館和度假村恢復營業，提供4416個房間。同時菲律賓亦積極和各國協商，希望讓國際旅客能夠直飛例如保和島（Bohol，又稱薄荷島）和長灘島等有國際機場的景點。
影片中，飛天小女警花花、泡泡、毛毛為維護菲律賓安全的旅遊環境，親自示範S.A.F.E. T.R.I.P.：S是sanitize，旅遊期間要注意個人衛生，時常用肥皂洗手；A是avoid mass gatherings，避免群聚；F是face masks，旅客們記得要戴好口罩；E是electronic payments，在菲律賓旅遊請多使用電子支付，減少不必要的接觸；T是temperature check，配合體溫檢查，若感到有發燒症狀，請勿出門；R是rules and regulations，務必配合菲律賓的各項政策規則；I是information，旅遊期間隨時注意更新各項資訊；P是physical distancing，請保持安全的社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。