中市優良教師獎狀寫「中國民國」 議員批：向中國示好？
中市優良教師獎狀寫「中國民國」 議員批：向中國示好？
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-14 16:41:04｜update2020-10-14 16:41:19
台中市議會(14)日進行民政委員會業務質詢，民進黨議員邱素貞表示，中市府教師節獎狀上的國號都寫「中國」民國，還用公帑買中國製運動服，質疑盧市府頻頻向「中國」示好，希望政風處硬起來徹查。
邱素貞指出，教師節獎狀是市府對教師教學努力的肯定，獎狀上的國號「中華」民國，竟然變成「中國」民國，讓人傻眼，他調侃難道是市府肯定教師在「中國」教書嗎？這種離譜的錯誤，顯示盧市府不只螺絲鬆了，根本是整個市府機器零件壞光光。邱素貞表示，明年市府秘書處編列1百萬元要去參加中國各城市交流會議等，以中國團大概3萬元可以安排五天四夜行程，秘書處要組團33人去參加海峽論壇嗎？邱素貞說，新冠肺炎就是源自中國，秘書處這麼勇敢還要組團去參加中國的城市交流會議，讓人大開眼界。
此外，台中市南區運動會，用公帑買中國製運動服，邱素貞希望愛用國貨，認真行銷，照顧台灣成衣廠商。
市長盧秀燕今在市政會議表示，她要向教師表示「不好意思」，市府會深自檢討與反省，更希望所有首長及同仁均謹記，政策方向重要，但執行能力要「又快又好又正確」，她要以事件跟所有同仁期勉。教育局對此回應，因廠商設計的底稿即有錯字，一校未能發現，送到教育局審核時也未能及時校對挑出錯字，以致造成獎狀錯字遺憾，包含資深優良教師、資深教保服務人員等等，共發出2239張出錯獎狀，請廠商中秋節加班趕印正確版，昨日節後上班首日，就派出人力逐一送到各校「更新」獎狀，並向教師致歉。