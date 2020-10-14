酒店遭砸涉案嫌犯疑遭不明人士傷害 高市警局：絕不寬貸
酒店遭砸涉案嫌犯疑遭不明人士傷害 高市警局：絕不寬貸
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-10-14 17:02:50
高雄市9月29日砸酒店及茶行風波，傳出涉嫌滋事的蘇男可能遭受不明人士傷害，並指稱蘇男於交保當9月29日即遭不明人士擄走及刊登蘇男身上有瘀傷等照片，高市警局今(14)日表示，該局於10月8日獲報後立即組成專案小組釐清案情，同時向指揮偵辦之高雄地檢署檢察官報告。
蘇男等人於109年9月29日凌晨3時，涉嫌砸毀高雄市某酒店，高市警局獲報後立即啟動快打部隊及線上優勢警力馳赴現場，並將蘇男等人帶返偵辦，全案依刑法毀損、妨害秩序等罪移送臺灣高雄地檢署接續偵辦，蘇嫌以新臺幣5萬元交保。高市警局表示，為免意外事故發生，所轄新興分局即派警力在現場守望，蘇男交保後步出高雄地檢署，即由新興分局員警護送蘇男至指定地點安全下車，讓蘇男與太太會合，蘇男向太太表示要到外地一趟，旋即與友人搭乘計程車離開，無媒體指稱遭人擄走一情。至於，高市警局指出，蘇男是否遭不明人士毆傷部分，警方多次致電蘇男，均未能取得聯繫，另聯繫蘇男之家人，其家人也不清楚蘇男目前狀況，也表達無需警方協助，惟警方不敢大意，初步清查，轄區無就醫紀錄，已函請相關機關查詢蘇男就醫狀況。
高市警局強調，針對街頭暴力零容忍，絕不容許違法、挑戰公權力情事發生，對背後不法組織嚴辦到底，絕不寬貸。