印尼部落族人擁絕美藍色大眼　背後原因曝光網友惋惜

在常人認知中，藍眼睛通常是白人才會有，亞洲人若沒有混血，眼睛顏色大多為黑色、深棕色。然而，來自印尼的原始部落——Buton 部落卻有許多族人擁有豔麗的藍色大眼，一系列攝影照對外公開後令網友們大感驚奇。

根據每日郵報報導，這組照片是地理學家 Korchnoi Pasaribu 在9月中旬前往該部落居住的島上訪查時拍下的，他是一位38歲的業餘攝影師，作品多著重拍攝少數部落和文化傳承等主題。這組照片後來被Facebook粉絲專頁「Discover ASEAN」分享，引起網友熱烈討論。

▲來自印尼的Buton 部落有許多族人擁有豔麗的藍色大眼。（圖／翻攝自IG）

據悉，Buton人居住在印尼西南部的 Buton 島上，分為數個小部落，其中有些部落帶有藍眼特徵，有些人甚至是一眼藍、一眼棕，在印尼十分罕見。不過，這雙如同藍寶石般璀璨的藍眼並非自然形成，而是起因於一種罕見遺傳性疾病——瓦登伯革氏症候群（Waardenburg syndrome）。

瓦登伯革氏症候群是一種基因突變導致的「虹膜異色症」，患者通常會出現藍眼、或兩眼不同色的徵狀，甚至有少年白髮、不同程度的耳聾情形，發生率大約為1/42000。照片釋出後，網友們紛紛被這種獨特的美感驚嘆，但在了解到美麗背後的疾病後也紛紛感到惋惜。