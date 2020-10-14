昆山廠員工返台確診新冠肺炎 友達啟動BCP營運持續計畫
昆山廠員工返台確診新冠肺炎 友達啟動BCP營運持續計畫
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-14 17:24:42
友達光電今（14）日證實一位外派中國大陸員工在10月11日入境返台時，主動通報有感冒症狀咳嗽、流鼻水，但無發燒，即時於機場進行採檢，經檢驗結果為陽性，並隨即進行隔離觀察，配合疾管局政策於醫院進行症狀治療，員工目前健康狀況良好，而該員工十一長假僅在昆山市小區活動，並未到過青島地區，行動軌跡單純。
友達昆山廠昨夜也配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，今晨檢驗結果公布血清檢驗無異常，廠內目前維持正常運作無影響，友達也全面啟動BCP營運持續計畫，進行跨廠區產能調度安排。對於網傳這名確診員工曾到過近期新冠肺炎疫情大增的青島，友達也說明，這名確診員工十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，並未到青島地區，行動軌跡單純，當地政府亦有軌跡紀錄。
友達強調，自新冠肺炎疫情發生以來，友達成立跨廠區跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控，展開相關應變措施。在台灣與大陸各廠區，持續落實員工主動通報和自主健康管理。對訪客及承攬商實施入廠實名制管制措施，需全面量測體溫，各廠區亦加強環境消毒。
此外，友達表示，中國大陸廠區配合當地政府法令與疾管機關檢疫要求，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。