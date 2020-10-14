昆山廠員工返台確診新冠肺炎　友達啟動BCP營運持續計畫

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昆山廠員工返台確診新冠肺炎　友達啟動BCP營運持續計畫

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-14 17:24:42

▲友達光電董事會決議由原元太董事長柯富仁接任新任總經理暨營運長，並自9月10日起生效。同時，友達在美發行的存託股票（ADSs）擬自紐約證券交易所（NYSE）下市，轉至美國櫃買市場交易。（圖／NOWnews資料照片）
▲友達光電證實一位外派中國大陸員工10月11日入境返台確診，但未到過青島，目前在醫院進行症狀治療，健康狀況良好。（圖／NOWnews資料照）
友達光電今（14）日證實一位外派中國大陸員工在10月11日入境返台時，主動通報有感冒症狀咳嗽、流鼻水，但無發燒，即時於機場進行採檢，經檢驗結果為陽性，並隨即進行隔離觀察，配合疾管局政策於醫院進行症狀治療，員工目前健康狀況良好，而該員工十一長假僅在昆山市小區活動，並未到過青島地區，行動軌跡單純。
友達昆山廠昨夜也配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，今晨檢驗結果公布血清檢驗無異常，廠內目前維持正常運作無影響，友達也全面啟動BCP營運持續計畫，進行跨廠區產能調度安排。
對於網傳這名確診員工曾到過近期新冠肺炎疫情大增的青島，友達也說明，這名確診員工十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，並未到青島地區，行動軌跡單純，當地政府亦有軌跡紀錄。

友達強調，自新冠肺炎疫情發生以來，友達成立跨廠區跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控，展開相關應變措施。在台灣與大陸各廠區，持續落實員工主動通報和自主健康管理。對訪客及承攬商實施入廠實名制管制措施，需全面量測體溫，各廠區亦加強環境消毒。

此外，友達表示，中國大陸廠區配合當地政府法令與疾管機關檢疫要求，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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