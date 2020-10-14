老人與幼兒副食品 議員：恐成台中萊豬破口
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-14 17:21:19
明年即將開放含瘦肉精萊克多巴胺的美豬合法進口，今(14) 日台中市議員陳文政質詢表示，台中的托嬰中心與老人福利機構，目前僅有年度評鑑時，才會特別針對食安進行檢查，把關力道明顯不足。
陳文政表示，萊豬風暴以來，大眾的目光都關注在民間外食與營養午餐上，但國中小營養午餐過去已有特定的管理機制，且由業者、學校、市政府層層進行食安把關；相較之下，托嬰中心與老人福利機構目前僅有年度評鑑時，才會以衛生檢查的名義特別進行食材的檢查，無論是嬰幼兒的副食品，或是老人的餐食，都可能含有豬肉或相關製品；而嬰幼兒發育未完全、老人家機能退化，若長期食用瘦肉精，陳文政憂心恐造成身體永久性的傷害。陳文政也引用，毒物權威林杰樑醫師2012年的相關報導：「若18個月以下嬰幼兒食用含瘦肉精萊克多巴胺美牛，會影響發育，因為嬰幼兒的肝臟生長未成熟，無法完全代謝與分解。」陳文政表示，國人飲食習慣以豬肉為大宗，嬰幼兒器官尚未成熟，老人家身體機能正在衰退，這兩類民眾若長期食用瘦肉精，恐造成身體永久性的傷害。
陳文政要求，市府社會局針對轄下的托嬰中心、福利機構，應訂定更嚴謹的食安管理作法，同時也要求市府，不要讓業者無所適從，應該要對有「牛哥豬地」認證的本土肉商進行造冊，並主動把優良的肉商資訊，提供給托嬰中心、老人福利養護機構、保姆、甚至是關懷據點等單位參考選購，免除萊豬流入的疑慮。社會局強調，「台中市食品安全衛生管理自治條例」已實施三年，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」；托嬰中心一年有四次輔導查核，社會局將安排訪視輔導，加強宣導嬰幼兒副食品的食安及衛生；至於老人福利機構，社會局每年稽查都會聯合衛生局檢查食品安全，一切依規定配合辦理。