名家論壇》吳崑玉／中國敢跟美國開戰嗎？

雖說美軍需全球部屬，兵力分散，但空軍是一種可以快速調動的兵種，最近美軍加油機頻頻從關島起飛往南海演練，便被視為是一種長程奔襲的戰術準備，以便因應美中可能發生南海衝突。
雖說美國國防部「 2020 中國軍力報告」中，聲言中國海軍艦艇數量已達 350 艘，超越美國的 293 艘，成為世界第一大海軍。但這種說法更像是一種向國會要預算的手段，雙方實際戰力仍不在一個檔次上。中國多半是驅逐艦等級的艦艇，美軍卻是以隨時隨地保有空優的航母戰鬥群為主體。那中國不是也有遼寧號等航母嗎？嗯，那是前蘇聯差點拆掉的「小航母」，至多僅載 36 架飛機，美軍航母一條就可載 90 架以上。再講一遍，那不是一個檔次上的東西。
講奪島登陸作戰，中國號稱 075 登陸艦如何威武？！但僅新下水兩艘，還沒實戰過。另外是 071 級登陸艦，每艘可載 900 名士兵，總共約有7艘。美軍現役8艘胡蜂級兩棲船塢登陸艦，每艘可載 1800 名以上海軍陸戰隊士兵，包含其所有輕重裝備，最新一艘在 2009 年服役。且 USMC 已擁有無數登陸作戰經驗，老共則只有沿岸機帆船等級實戰經驗。
以此觀之，中國真有能力與美國在藍海一較長短嗎？根本沒有。中國海軍跟前蘇聯很像，數量嚇人，但與美軍技術差一代，離不開陸基空軍掩護範圍。何況，即使空軍對空軍，中共空軍的總體戰力也遠遜於美軍。老共現在像極了電影「功夫」中星爺身邊那個胖子，肉量是夠的，但肌力還沒練出來。
老共最怕的其實是，如果美軍把台海與南海當成誘餌，釣出中共大規模海空軍兵力，然後在外海打一場徹底的海空殲滅戰，習大大的大國夢，十年建軍下餃子般的造艦，可能會在一個上午毀滅。當美國國防部已將中國軍力，尤其是海軍與核武兵力，視為全球第一威脅時，這種事不是不可能發生。
美國現在對付中國軍事威脅的玩法，很像二次大戰前玩日本。羅斯福當年以日本侵略中國及東南亞為名，對日實施煤、鐵、油料禁運，凍結日本資產，逼其退讓或開戰之間二選一。事後看來，美國並非沒有預料到日本會對美宣戰，只不過以為日本頂多突襲菲律賓，卻沒想到會偷襲珍珠港。
所以，美軍把關島的轟炸機後撤到本土，並非放棄西太平洋，反而更像是防止奇襲的戰術作為。加油機能飛到巴士海峽附近，戰鬥機便有足夠航程涵蓋中國在南海所有基地。賣給台灣各項反艦、防空、及陸攻武器，是在把台灣當作前哨陣地，讓台灣即使在失去空優下，仍有能力反制中共的渡海武統。放出租借F-35的消息，其實是在用大外宣對付大外宣，意思是再來一次「飛虎隊」或戰機改漆軍援以色列，也不是不可能？！逼中國重新評估攻台成本與風險。
也就是說，美軍其實已經更認真準備與中國開戰，而且預定戰場不是南海，就是台海。以美軍的海軍作戰思維，從不在乎一城一地之得失，而會想尋求會戰以殲滅敵軍有生力量。台灣並非老美想保護的孩子，而是他殲滅中國軍力的釣餌。如果中國敢打，那就在海上打一場「殲滅戰」；不敢打，那就在褲子口袋裡打一場「消耗戰」或「持久戰」，耗到中國跟前蘇聯一樣自行崩潰。
台灣也別高興得太早，中國現在最深的怨恨，不是綠營或藍營，而是他們自己。反獨促統，十年工作完全失敗；「戰狼外交」演成矢板明夫說的「僵屍外交」，只會咬人卻聽不懂人話，引起全世界惡感。這些全都怨不得別人，卻忙尋找出氣對象來轉移情緒挫折，而台灣就是那個怎麼也不肯回家的討打小屁孩。以中共現有軍力，武統台灣雖有可能成功，但成本會很高。中共真正忌憚的還是老美，所以不斷宣揚「反介入」。中國已非 96 年時的吳下阿蒙，但美中關係也早非當年的如膠似漆，反如怨偶般都有家暴的衝動。台灣夾在美中之間，不想投降中國就只有向美國靠攏，其實也沒有什麼其他選項。
真實戰爭是「技術Ｘ數量Ｘ戰術」的整體對決，不要隨便被唬藍文嚇到閃尿。真實安全仍得依賴自身武力，對話則需要雙方理性，單方情緒勒索下其實沒有對話空間。冷戰的基本原理，是以殲滅戰的能力為本，以消耗戰的形式，達成恐怖平衡式的和平，輸贏仍決於誰的口袋比較深?!
不論你喜歡不喜歡，台灣正被迫進入大國博奕的前線，不管靠向那一邊，戰爭風險都無可避免。戰爭與和平，都有高昂的成本要付，我們別想外包戰爭成本，或得到廉價的和平。這不是誰的問題？而是大局與命運的自然走向。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 [opinion@nownews.com](mailto:opinion@nownews.com