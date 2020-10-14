北港國際糕餅麻油節　17、18日北港武德宮盛大登場

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北港國際糕餅麻油節　17、18日北港武德宮盛大登場

記者蘇榮泉、洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-14 18:20:00

北港國際糕餅麻油節　17、18日北港武德宮盛大登場
▲北港國際糕餅麻油節將於17、18日在北港武德宮盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.14）
為了振興北港經濟並傳承北港的歷史文化，由文化部與行政院農業委員會共同指導、行政院雲嘉南區聯合服務中心與北港形象商圈發展協會共同辦理的「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」活動，將於10月17、18日在北港武德宮前盛大登場。
今日舉行宣傳活動，行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭永義、工策會總幹事許宇甄、環球科大校長沈健華穿起廚師服，與縣議員蔡岳儒、縣議員蔡孟真及北港形象商圈發展協會理事長陳威任一起烹調花生油紅龜粿，使用雲林特產花生及農產加工之花生油當作原料，現場香氣四溢。
▲北港國際糕餅麻油節將於17、18日在北港武德宮盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.14）
▲北港國際糕餅麻油節將於17、18日在北港武德宮盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.14）
中心執行長許根尉表示，要感謝立法委員蘇治芬對雲林農業盡心盡力，因花生與蒜頭為雲林重要作物，發生農損時，都積極與中央協調，極力爭取農民的最大保障，且為了降低農業風險，大力推廣行政院農業委員會推動的「農業天然災害保險」，將更全面地保障農民的生計，促進台灣農業穩定永續發展。

北港古蹟導覽活動以北港古蹟景點為中心，藉由導覽解說老師的引導，帶領民眾探尋北港的廟宇建築、文化古蹟及傳統藝術創作，深入感受北港當地歷史文化內涵，體驗百年前北港的故事，將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯起來。

許根尉指出，除了古蹟導覽活動外，這次加入了尋寶地圖集章活動，欲參與的民眾先至北港武德宮領取尋寶地圖集章闖關卡，從指定的10個北港古蹟與景點找尋其中5個闖關點，與關主互動並完成指定任務，集滿5個戳章，就能兌換限量精美小禮物。

北港形象商圈發展協會理事長陳威任說，為了能推動北港花生多方面食材料理及加工，再加上現代已經很少會用花生油烹調家庭料理，18日特舉辦第五屆全國北港報馬仔創意料理大賽，以北港農產加工之花生油為主題，感受北港花生油與眾不同之處，17、18日準備了麻油料理及北港糕餅限量提供民眾免費試吃，還有喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭與報馬仔浮雕公仔彩繪等多項趣味競賽及活動，及來自各地的小農及文創市集與數十輛各地胖卡餐飲車，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。
▲北港國際糕餅麻油節將於17、18日在北港武德宮盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.14）
▲北港國際糕餅麻油節將於17、18日在北港武德宮盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.14）
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