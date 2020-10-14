北港國際糕餅麻油節　17、18日北港武德宮盛大登場

中心執行長許根尉表示，要感謝立法委員蘇治芬對雲林農業盡心盡力，因花生與蒜頭為雲林重要作物，發生農損時，都積極與中央協調，極力爭取農民的最大保障，且為了降低農業風險，大力推廣行政院農業委員會推動的「農業天然災害保險」，將更全面地保障農民的生計，促進台灣農業穩定永續發展。
北港古蹟導覽活動以北港古蹟景點為中心，藉由導覽解說老師的引導，帶領民眾探尋北港的廟宇建築、文化古蹟及傳統藝術創作，深入感受北港當地歷史文化內涵，體驗百年前北港的故事，將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯起來。
許根尉指出，除了古蹟導覽活動外，這次加入了尋寶地圖集章活動，欲參與的民眾先至北港武德宮領取尋寶地圖集章闖關卡，從指定的10個北港古蹟與景點找尋其中5個闖關點，與關主互動並完成指定任務，集滿5個戳章，就能兌換限量精美小禮物。
北港形象商圈發展協會理事長陳威任說，為了能推動北港花生多方面食材料理及加工，再加上現代已經很少會用花生油烹調家庭料理，18日特舉辦第五屆全國北港報馬仔創意料理大賽，以北港農產加工之花生油為主題，感受北港花生油與眾不同之處，17、18日準備了麻油料理及北港糕餅限量提供民眾免費試吃，還有喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭與報馬仔浮雕公仔彩繪等多項趣味競賽及活動，及來自各地的小農及文創市集與數十輛各地胖卡餐飲車，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。