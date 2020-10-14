紐約公司徵選禁單眼皮　網友怒：把周杰倫放哪？

「幸運者」會以500美金(約新台幣14,350元)被雇用，並在10月17日開始拍攝Kinder Joy廣告。
然而，誇張的徵選條件被許多人視為「歧視」，而此貼文也被演員和加拿大國際親善大使劉思慕(Simu Liu)標記後寫道：「親愛的Paladino Casting, ＸＸＸ。驕傲的單眼皮華人 上。」徵選通知仍不斷被轉發、譴責。
單眼皮為許多東亞裔人士的特徵，其中台灣巨星包括高以翔、周杰倫和王力宏等皆為單眼皮。
推特網友也點列出在好萊塢影界中成就非凡的亞裔單眼皮演員，包括成龍、《檀島警騎2.0》韓國巨星金大賢(Daniel Dae Kim)和《霹靂嬌娃》演員劉玉玲(Lucy Liu)。
許多亞裔演員也在推特上大力譴責此仲介公司，更有網友點出公司要找「亞洲人，但不能長得太亞洲人樣，以推銷給亞洲觀眾」的矛盾。
眾多回應中，有一位網友也質疑，「臉上不能有痣或任何其他標誌」是不是代表完全不能有傷疤、缺陷或胎記。對此，劉思慕也回覆：「我三項全中。完全沒機會。」
同時，劉思慕也指出：「我從來沒有聽過有人以「粉潤」形容亞裔人士。」
Paladino Casting也已發表聲明，正式為「不可原諒的疏忽」致歉。
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