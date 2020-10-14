紐約公司徵選禁單眼皮　網友怒：把周杰倫放哪？

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紐約公司徵選禁單眼皮　網友怒：把周杰倫放哪？

記者蕭子瑜/綜合報導

calendar_today2020-10-14 20:00:00

▲高以翔、周杰倫、王力宏皆為單眼皮。(圖／取自Shutterstock）
▲高以翔、周杰倫、王力宏皆為單眼皮。(圖／取自Shutterstock）
根據The China Post報導，近期紐約一家廣告人才仲介公司Paladino Casting因為在徵選亞裔人士的廣告單中要求「沒有單眼皮，長像乾淨、白、膚色粉潤、和沒有痣或任何其他標記在臉上」的亞洲人，引發推特網友熱議。
公告單中表示，此公司在找華人或韓國裔帶有兒女的女子，徵選者必須符合多重條件，其中包括有「杏仁樣的眼睛，但是不能太垂，也不能是單眼皮」。
「幸運者」會以500美金(約新台幣14,350元)被雇用，並在10月17日開始拍攝Kinder Joy廣告。

然而，誇張的徵選條件被許多人視為「歧視」，而此貼文也被演員和加拿大國際親善大使劉思慕(Simu Liu)標記後寫道：「親愛的Paladino Casting, ＸＸＸ。驕傲的單眼皮華人  上。」徵選通知仍不斷被轉發、譴責。

▲圖／截自推特@SimuLiu
▲圖／截自推特@SimuLiu
單眼皮為許多東亞裔人士的特徵，其中台灣巨星包括高以翔、周杰倫和王力宏等皆為單眼皮。

▲許多韓國藝人也為單眼皮。（圖／取自IG@dahyunkim,
▲許多韓國藝人也為單眼皮。（圖／取自IG@dahyunkim, @taehyung.bighitentertainment, @gogonekim/Instagram）
推特網友也點列出在好萊塢影界中成就非凡的亞裔單眼皮演員，包括成龍、《檀島警騎2.0》韓國巨星金大賢(Daniel Dae Kim)和《霹靂嬌娃》演員劉玉玲(Lucy Liu)。

▲好萊塢巨星成龍、《檀島警騎2.0》韓國巨星金大賢(Daniel
▲好萊塢巨星成龍、《檀島警騎2.0》韓國巨星金大賢(Daniel Dae Kim)和《霹靂嬌娃》演員劉玉玲(Lucy Liu)。（圖／取自Shutterstock）
許多亞裔演員也在推特上大力譴責此仲介公司，更有網友點出公司要找「亞洲人，但不能長得太亞洲人樣，以推銷給亞洲觀眾」的矛盾。

▲有網友點出公司要找「亞洲人，但不能長得太亞洲人樣，以推銷給亞洲觀眾」的矛盾。(圖／擷取自推特)
▲有網友點出公司要找「亞洲人，但不能長得太亞洲人樣，以推銷給亞洲觀眾」的矛盾。(圖／擷取自推特)
眾多回應中，有一位網友也質疑，「臉上不能有痣或任何其他標誌」是不是代表完全不能有傷疤、缺陷或胎記。對此，劉思慕也回覆：「我三項全中。完全沒機會。」

▲劉思慕表示自己「三項全中。完全沒機會。」（圖／擷取自推特）
▲劉思慕表示自己「三項全中。完全沒機會。」（圖／擷取自推特）
同時，劉思慕也指出：「我從來沒有聽過有人以「粉潤」形容亞裔人士。」

Paladino Casting也已發表聲明，正式為「不可原諒的疏忽」致歉。
更多新聞請看The China Post
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