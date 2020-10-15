首屆藝陣文化祭　23日起西螺大橋上場

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首屆藝陣文化祭　23日起西螺大橋上場

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-15 09:00:00

首屆藝陣文化祭　23日起西螺大橋上場
▲「西螺大橋藝陣文化祭」將於10月23日至25日登場。（圖／記者洪佳伶攝）
首屆「西螺大橋藝陣文化祭」將於10月23日至25日舉辦，雲林縣政府結合雲林詔安客家文化舉火把遊行、七崁武術表演、名家書法揮毫、藝陣文化及媽祖繞境等活動於西螺大橋輪番上陣，此外延平老街也會有街燈佈置及街頭藝人表演。
今日在縣府文化觀光處大廳舉行「西螺大橋藝陣文化祭」宣傳活動，由咚咚舞蹈團以優美的舞蹈開場，緊接著由西螺七崁武術師父上場演出，展現武術力與美，縣議員李明哲、賴淑娞、雲林縣書法學會理事長劉真、西螺福興宮董事劉芳彰、螺陽文教基金會執行長何美慧等人共同啟動西螺大橋藝陣文化祭。
縣長張麗善指出，西螺鎮是雲林縣文化底蘊深厚的鄉鎮，除有傳承已久的七崁武術、延平老街與東市場及福興宮太平媽祖繞境文化，及西螺米與醬油等傳統產業、麻糬、九層粿、三角大水餃等美食，更有因其鮮紅外表與綿延近兩公里的拱橋結構博得「遠東第一大橋」美名的西螺大橋，長年來成為雲林鄉親成長中的歷史記憶，富含觀光潛力。

張麗善表示，西螺大橋不只是遠東第一大橋，也可說是宗教大橋、媽祖大橋，每年大甲媽祖、白沙屯媽祖要進入雲林，一定會經過西螺大橋，為了宣傳西螺文化特色，縣府23日起一連三天晚間在西螺大橋上安排精彩表演，第一天的萬人舉火把「澹仔火迎暗景」，是非常好的詔安客家文化，歡迎大家一起來參與。

縣議員李明哲表示，10月24日當天西螺七崁武術文教基金會將率領台灣最道地的西螺七崁武術師父們在西螺大橋廣場演出，並邀請打破金氏世界紀錄0.5毫米自動鉛筆芯雕刻的李健竹師傅到現場雕刻西螺七崁兵器，晚間將邀請平溪天燈國寶胡民樹大師製作天燈，並請書法協會共同為天燈題字，祈求國泰民安、風調雨順，歡迎雲林及全國民眾共襄盛舉。
文化觀光處長陳璧君表示，首次舉辦的「西螺大橋藝陣文化祭」，10月23日首日開幕式將安排Coming True火舞、雲林子弟趙敦毅等表演團體與本次活動重頭戲─「萬人舉火把」活動，號召大家各持火把照亮西螺大橋，照亮濁水溪壯闊夜景，24日活動第二日，還有書法大師「藝起揮毫」，西螺七崁武術文教基金會也將於大橋廣場舉辦「西螺七崁武術嘉年華」活動，透過七崁武術表演，領略西螺武術的奧義。
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