名家論壇》錢震宇／當言論不再自由、新聞不再多元

國家通訊傳播委員會針對中天電視台換照，將在 10 月 26 召開公聽會，外界已經傳言，甚至有人接獲爆料，直指民進黨政府確定要關掉中天；如果真是如此，大家要習慣，以後的媒體除了歌頌民進黨政府、說政府好話，拍政府馬屁外、聽政府辦事外，沒有其他的新聞，更不會有其他的聲音，「每一台都將變成黨中央電視台」，只會有一種聲音，那就是「民進黨的聲音」。
先不論法規，就民主國家來說，言論市場應該是自由而毫無限制的，而保障言論能夠自由的環境，很重要的一點就是新聞媒體能夠不受政府箝制、不被思想檢查，甚至是不能被政府收買的；然而，看看現在的台灣媒體，新聞露出及言論市場比例明顯綠大於藍，照講民進黨是執政黨又是多數黨，監督制衡的聲音應該要更大聲才對，結果並非如此，反倒一再遭到政府壓縮。
再者，從新聞台背後的股權結構及股東組成不難發現，不少人都跟綠營的政治人物有關，電視台高層不僅是背後金主，還可以上達天廳，直接影響政策走向，好幾位綠營民代還是從電視台政論節目出身，毫不避諱，這是全台灣人都知道，這正是民主亂象，才是政治介入媒體，卻從不見媒體改革相關組織有任何動作。
也因此，新聞內容的極度偏頗，到新聞台結構及走向向蔡政府嚴重傾斜，導致社會的言論長時間地被分為兩極，穩健中道的聲音反而愈來愈小聲。而從蔡政府上任後，可以很明顯地看出她對於不同意見的反感跟無法忍受，於是動用政府機器，用國家力量去反制這些「異見」，另一方面加大宣傳、投入資源在支持自己的媒體上面。
過去國民黨被批判「黨國體制」，大批民眾走上街頭，要求「黨政軍退出媒體」，還給媒體自由民主空間；如今時空變換，國民黨早已在野，勢單力薄、更遑論有任何媒體，取而代之的正是民進黨，她遞補了這個空缺，綠營派系進入了媒體，而蔡英文是總統身兼民進黨主席，真正成為一黨獨大。「民進黨沒有避免讓自己成為過去人們口中的國民黨，而是讓自己做到比國民黨還要國民黨」。
要說台灣的媒體有言論自由或新聞自由，我實在很難苟同，畢竟從蔡英文上任後，面對媒體對她提出不同的意見或質疑，她的態度從來不是誠心傾聽或虛心受教，後來更乾脆只回應她想回應的問題、只想講她想講的事情。面對新聞的質疑與挑戰，蔡政府最常用的回應是閃躲、迴避、顧左右而言他。
如今，面對 NCC 的換照監理，蔡政府的態度雖然曖昧，但意志卻十分堅強，從上到下沒有一句對於媒體應扮演的監督制衡角色有所表述，願意給予自由而充分表達不同意見的空間。從不透明的聽證會到立場鮮明的委員會組成，在在都讓人看出蔡英文從成立黨產會、促轉會、再到 NCC 的委員會，只是打著「民主轉型、深化民主」旗號，朝向「獨裁專制、唯我獨尊」在走。
猶記得 2012 年，反媒體壟斷大遊行中人人手拿「新聞自由死了，民主也就死了」、舉著「你好大，我好怕」的布條上街，年輕的學子及學者嘶喊著要求媒體不能被壟斷。8 年後的今天，政黨早就輪替，媒體也非代罪羔羊，從頭檢視民主的價值，「該怕的是媒體？還是掌權者？」、「該檢討的是掐死新聞自由的民進黨黨國一體政府，還是群起獵巫堅持保障言論自由的媒體公器？」
「民主自由體制，媒體本來就會有立場，容不下不同立場的領導人才是應該要被唾棄的人」。蔡政府不懂包容、尊重，只想設法「關起來」，這樣的思維才是令人害怕而惶恐的。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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