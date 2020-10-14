竹縣五指山車禍　疑酒駕失控撞山2死3傷

新竹縣今(14)日凌晨發生一起死亡車禍，26歲彭姓男子駕車載親友一行5人，從竹東鎮的釣蝦場離開準備返回五指山住家，疑似因酒駕，自撞山壁護欄，因撞擊力道猛烈，右車頭幾乎全毀，還卡在山溝中，造成車上乘客二死，另名乘客也重傷昏迷，目前仍在醫院搶救中。

▲新竹縣今(14)日凌晨發生一起2死3傷死亡車禍，彭姓駕駛載親友一行5人返家，疑因酒駕，自撞山壁護欄，因撞擊力道猛烈，右車頭幾乎全毀，還卡在山溝中。(圖由新竹縣消防局提供)

× ▲新竹縣今(14)日凌晨發生一起2死3傷死亡車禍，彭姓駕駛載親友一行5人返家，疑因酒駕，自撞山壁護欄，因撞擊力道猛烈，右車頭幾乎全毀，還卡在山溝中。(圖由新竹縣消防局提供)

新竹縣消防局表示，14日凌晨1時48分接獲報案，竹東鎮五指山往上坪直路上，有一輛轎車自撞，車上共4男1女5名傷者受困，消防局立刻派遣竹東、芎林、二重及北埔分隊共7車16人前往搶救。

消防局勤務指揮中心表示，消防人員到場後，逐一將車上受困民眾救出，傷勢較重的分別為30歲的男性乘客和年籍不詳女性乘客，他們在現場都已經沒有生命跡象，但消防隊救護員仍盡力搶救，前者送醫急救後不治身亡，後者在救護車上緊急搶救後一度恢復心跳，轉診後持續急救，但仍回天乏術。





另外3名意識清醒的傷者分別為26歲的駕駛彭男，其傷勢為右腳踝腫脹、胸口疼痛，23歲男性乘客雙腳骨折，20歲男性乘客右手骨折及腦出血，送醫急救後均無生命危險。





據了解，彭男一行人為親戚原本相約在竹東鎮的一間釣蝦場聚餐，聚餐結束後由彭男駕車送親友回山上的住家，彭男疑似因不勝酒力，加上夜間視線不明，在半路自撞山壁卡在水溝，警方對彭男做酒測，發現他酒測值高達每公升0.91毫克，疑似因酒駕才釀成這起死亡車禍意外，全案朝公共危險罪嫌、過失致死方向偵辦。