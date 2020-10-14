影／親子齊歡樂稅有趣　蘋果劇團1024晚間在圓林園登場

2020彰化馬拉松嘉年華即將展開，縣長王惠美今(14)日上午在縣府中庭暖身宣傳會中宣布，員林獅子盃全國親子公益路跑賽率先於10月25日登場，縣府邀請蘋果劇團於24晚間7時在員林市圓林園演出，既能宣傳租稅，且讓前來參賽住宿的遊客，歡樂享受親子樂趣。
王惠美說，緊接著11月1日2020戀戀二水跑水馬拉松、11月8日台灣米倉田中馬拉松、11月29日二林伯立歐蕎麥公益路跑將陸續舉行，歡迎全國民眾前來彰化遊玩，只要消費滿500元即可參加抽汽車等大獎。
由蘋果劇團所推出的「勇闖黑森林」，將以生動活潑兒童歌舞劇，透過可愛蟲蟲的冒險過程傳達勵志故事外，並融入稅務知識，讓大小朋友們在欣賞戲劇的同時，也啟發小朋友對租稅的認知。
王惠美表示，員林市圓林園舉辦「親子齊歡樂稅有趣」租稅宣導活動，安排「蘋果劇團」演出《勇闖黑森林》，童歌舞劇演出，透過可愛蟲蟲的冒險過程傳達勵志故事之外，劇中融入稅務知識，表演活動當天開放民眾免費入場，現場捐贈1張當期統一發票，即可免費領取精美宣導品1份，一人一份，換完為止。
彰化縣地方稅務局長陳燕慧陳燕慧表示，除了精彩兒童劇，隔天(25日)路跑活動現場，還將擺攤強化租稅宣導，有租稅互動遊戲、有獎徵答與捐發票送愛心等活動，活動募集發票將全數捐助給公益慈善團體，歡迎民眾一起來拿獎品、做公益！