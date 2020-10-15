捨不得拆！袖珍面紙可愛到想尖叫？網瘋：我被萌到圈粉了

換季期間，許多人鼻子過敏的老毛病又犯了，只要一陣冷風吹過，噴嚏鼻水就流個不停，這時候身邊的人隨手遞上一包面紙，一定感到超級貼心！不過當拿出來的面紙是商家宣傳品，或是候選人的造勢品，有網友就表示「本來覺得好暖心，但一看到包裝，感覺心意似乎就打了折扣」，但此時若拿出來的面紙包裝，是可愛的台灣石虎、北極熊或歐亞水獺圖案，肯定會讓人眼睛一亮，立刻少女心大噴發：「怎麼這麼可愛！」、「感覺身心都被療癒了！」

這麼可愛的袖珍面紙，正是被網友大推CP值最高的倍潔雅最新包裝設計，主題呼應愛護自然生態的概念，以三種瀕危的保育類動物圖案為主題，不論是居住在極地的北極熊、全台灣只有金門限定的毛茸茸歐亞水獺，或是台灣國寶貓科動物石虎，簡約可愛的圖案線條，萌寵造型與簡潔包裝設計，大受網友好評：「這圖案萌翻了」、「配色看起來很療癒」、「新包裝真的很吸引人」。

▲除了包裝設計強調愛護自然，柔軟的紙質也很愛護地球。（圖／資料照片）