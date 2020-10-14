影／彰化縣第21屆磺溪美展首展　展出138件得獎作品

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影／彰化縣第21屆磺溪美展首展　展出138件得獎作品

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-14 22:00:00

第21屆磺溪美展
▲彰化縣第21屆磺溪美展在彰化縣立美術館展出所有得獎作品，得獎作品創作題材不僅體現當代生活，反映時代演變與社會議題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
彰化縣第21屆磺溪美展首展登場！即日起到11月8日，將在縣立美術館展出所有得獎者138件作品，涵蓋有油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影和數位藝術，盛況空前，彰化縣文化局長張雀芬歡迎全民前往欣賞，幫得獎者們鼓勵喝采。
▲今年磺溪美展共徵件六大類：油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影及數位藝術，總計來自全國收件數達849件。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
▲今年磺溪美展共徵件六大類：油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影及數位藝術，總計來自全國收件數達849件。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
今年磺溪美展共徵件六大類：油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影及數位藝術，總計來自全國收件數達849件，經各類評審委員選出138位得獎者，得獎作品創作題材體現當代生活，並反映時代演變與社會議題，透過藝術家多樣的創作媒材及內容，為美展增添豐富內涵。
▲廖于甄的希望與絕望之間在水墨膠彩類獲獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
▲廖于甄的希望與絕望之間在水墨膠彩類獲獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
張雀芬表示，本屆「磺溪獎」得獎者分別為：攝影類-潘同正《年的味道》、立體工藝類-林志航《包裝5&包裝7》、數位藝術類-汪季嫻《蝕》、書法篆刻類-古員齊《海闊天空》、油畫水彩類-蔡樂《勒索》、水墨膠彩類-廖于甄《希望與絕望之間》；全興獎為：攝影類-賴富美《伊犁杏花溝村》、立體工藝類-王清源《媽祖文化意象》、書法篆刻類－柯得欽《許渾詩早秋》、油畫水彩類-吳貞霖《日常的一部分》、水墨膠彩類-塗文超《襲》。

▲磺溪美展透過藝術家多樣的創作媒材及內容，為美展增添豐富內涵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
▲磺溪美展透過藝術家多樣的創作媒材及內容，為美展增添豐富內涵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）
張雀芬指出，磺溪美展為彰化縣重要藝文盛事，每年邀請縣內工藝家為磺溪獎設計製作獎座，以推廣及宣傳本縣工藝特色。今年邀請王肇楠老師設計及製作，獎座名稱為「磺藝臻颺」，象徵磺溪美展吸引創作者匯聚競藝，彰顯磺溪獎之光采及尊榮。

張雀芬說，去年度磺溪美展首次走入校園，由磺溪獎得主分享藝術創作理念與技法，獲得美術專科師生熱情迴響，今年再度舉辦磺溪美展沙龍，讓文化與教育結合，落實藝術教育之推廣，另第21屆磺溪美展首展於彰化縣立美術館展出得獎作品，巡迴展部分，縣內將安排至田中樂齡學習中心，縣外至新竹縣政府文化局展出，以協助推展優秀藝術家，讓全國民眾一覽磺溪得獎佳作之風采。
 
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