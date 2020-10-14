影／彰化縣第21屆磺溪美展首展　展出138件得獎作品

▲今年磺溪美展共徵件六大類：油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影及數位藝術，總計來自全國收件數達849件。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

× ▲今年磺溪美展共徵件六大類：油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影及數位藝術，總計來自全國收件數達849件。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

今年磺溪美展共徵件六大類：油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影及數位藝術，總計來自全國收件數達849件，經各類評審委員選出138位得獎者，得獎作品創作題材體現當代生活，並反映時代演變與社會議題，透過藝術家多樣的創作媒材及內容，為美展增添豐富內涵。

▲廖于甄的希望與絕望之間在水墨膠彩類獲獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

× ▲廖于甄的希望與絕望之間在水墨膠彩類獲獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

張雀芬表示，本屆「磺溪獎」得獎者分別為：攝影類-潘同正《年的味道》、立體工藝類-林志航《包裝5&包裝7》、數位藝術類-汪季嫻《蝕》、書法篆刻類-古員齊《海闊天空》、油畫水彩類-蔡樂《勒索》、水墨膠彩類-廖于甄《希望與絕望之間》；全興獎為：攝影類-賴富美《伊犁杏花溝村》、立體工藝類-王清源《媽祖文化意象》、書法篆刻類－柯得欽《許渾詩早秋》、油畫水彩類-吳貞霖《日常的一部分》、水墨膠彩類-塗文超《襲》。

▲磺溪美展透過藝術家多樣的創作媒材及內容，為美展增添豐富內涵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）