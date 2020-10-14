不論誰當選美國總統　渣打估美元續弱、金價上看2400美元

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不論誰當選美國總統　渣打估美元續弱、金價上看2400美元

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-14 18:58:07

美元
▲面對2020年第4季經濟展望，渣打銀行預期貨幣和財政刺激將延續，支持全球經濟復甦基調，而弱勢美元、強勢黃金趨勢不變。（圖／取自pixabay）
渣打國際商業銀行今（14）日在2020年第4季全球投資展望指出，近來部分風險事件導致金融市場波動，但就長期而言，經濟活動數據穩健、企業盈餘展望好轉，財政與貨幣政策將進一步寬鬆，迎來明年樂觀前景，而且無論美國總統大選結果是誰勝選，寬鬆貨幣方向不變，財政救市措施也會延續，更難以改變美元持續走弱的跌勢，金價預期未來半年至1年金價有機會高於2400美元。
渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，2020年第4季末仍有許多值得關注的焦點，包括疫情發展、美中緊張情勢、美國總統大選等變數，都牽動金融市場前景，預期到年底前全球市場將在事件風險與投資情緒改善之間拉鋸。近來新冠肺炎病例再度攀升，尤其歐洲地區已重啟封城的可能性，這將影響股票和企業債等風險性資產的上揚走勢，然而，經濟基本面改善、企業盈餘展望好轉皆是支撐前景看好的有利因素。
▲渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡。（圖／渣打銀行提供）
▲渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡。（圖／渣打銀行提供）
至於全球矚目的美國總統大選即將登場，渣打銀行認為無論結果是誰勝選，寬鬆貨幣方向不變，財政救市措施也會延續，加上全球經濟將持續轉強，在選後仍會呈現復甦走勢。唯一必須留意的是，倘若民主黨「大獲全勝」，意即同時拿下總統與參衆兩院多數席次，則川普先前實施的減稅政策將面臨被推翻的可能，以及對加強產業監管等措施，則可能對金融市場產生負面影響。

不過，渣打銀行指出，無論是川普或者是拜登當選總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢，因此相對看好歐元、澳幣、英鎊和人民幣等主要非美貨幣後續表現。同時也因為弱勢美元格局，加上市場避險情緒與需求仍未消退，持續為金價表現提供支撐，預期未來6到12個月金價有機會高於每盎司2,400美元。

也基於對總體經濟的樂觀展望，渣打銀行持續看好美股和亞洲（不含日本）股票表現，尤其美元持續走弱，加上美國聯準會先前釋出訊息將「在較長時間內保持較低利率」，前所未有的財政刺激力道，都有助推升美國經濟擴張和強勁的股票回報。
此外，在疫情跟產業發展趨勢之下，渣打銀行也看好科技、健康護理、工業類股等。亞股方面，中國大陸官方祭出經濟刺激措施，企業獲利前景改善，加上先前保證金融資產風險獲得改善，增加對於中國大陸股票表現的信心。歐洲區股票則主要受到近期肺炎病例激增，帶來負面風險與憂慮情緒，可能導致後續表現稍弱。
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