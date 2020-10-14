不論誰當選美國總統　渣打估美元續弱、金價上看2400美元

至於全球矚目的美國總統大選即將登場，渣打銀行認為無論結果是誰勝選，寬鬆貨幣方向不變，財政救市措施也會延續，加上全球經濟將持續轉強，在選後仍會呈現復甦走勢。唯一必須留意的是，倘若民主黨「大獲全勝」，意即同時拿下總統與參衆兩院多數席次，則川普先前實施的減稅政策將面臨被推翻的可能，以及對加強產業監管等措施，則可能對金融市場產生負面影響。
不過，渣打銀行指出，無論是川普或者是拜登當選總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢，因此相對看好歐元、澳幣、英鎊和人民幣等主要非美貨幣後續表現。同時也因為弱勢美元格局，加上市場避險情緒與需求仍未消退，持續為金價表現提供支撐，預期未來6到12個月金價有機會高於每盎司2,400美元。
也基於對總體經濟的樂觀展望，渣打銀行持續看好美股和亞洲（不含日本）股票表現，尤其美元持續走弱，加上美國聯準會先前釋出訊息將「在較長時間內保持較低利率」，前所未有的財政刺激力道，都有助推升美國經濟擴張和強勁的股票回報。
此外，在疫情跟產業發展趨勢之下，渣打銀行也看好科技、健康護理、工業類股等。亞股方面，中國大陸官方祭出經濟刺激措施，企業獲利前景改善，加上先前保證金融資產風險獲得改善，增加對於中國大陸股票表現的信心。歐洲區股票則主要受到近期肺炎病例激增，帶來負面風險與憂慮情緒，可能導致後續表現稍弱。