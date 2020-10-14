影／埤頭鄉驚傳逆子殺父案　83歲老父遭酒瓶碎片穿刺傷

彰化縣埤頭鄉今（14）日下午驚傳逆子殺父案，1名41歲吳姓男子向83歲老父親討錢，不料遭到拒絕，吳男因此情緒失控，手持酒瓶碎片，朝著吳父身上刺去，造成吳父身上多處穿刺傷，血流如注，吳父送彰化醫院治療，無生命危險，警方一併將有躁鬱傾向的兒子送醫治療，警方也派員戒護。

▲男子情緒失控，手持酒瓶碎片，朝著父親身上刺去。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.14）

× ▲男子情緒失控，手持酒瓶碎片，朝著父親身上刺去。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.14）

警方調查，長期失業在家的吳姓男子，疑似罹患有思覺失調疾患，情緒長期不穩定，經常向父親伸手要錢，不料疑似和父親發生激烈爭吵後，一時情緒失控，憤而敲破酒瓶後，手持破酒瓶刺殺已高齡83歲的老父，造成老父親的兩手臂、前胸和後背，共被刺殺有七處傷口，導致鮮血直流。

▲警方派員戒護行兇的男子。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.14）

× ▲警方派員戒護行兇的男子。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.14）

警方指出，今天下午兒子不滿父親不給錢繳網路費，倆人一言不合，兒子情緒激動，持酒瓶的碎玻璃刺向父親胸口，根據路口監視器顯示，可以看到吳男拿起酒瓶碎片刺傷父親胸口，現場地板遍布老父親血跡，令人怵目驚心，父親朋友上前幫忙也被男子追打，經親友報警，警方趕到壓制吳男，受傷的父親送醫包紮後，沒有生命危險。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，83歲吳父兩上臂及前胸、後背約7處撕裂傷，最大傷口在右肩約長10公分、深3公分，目前生命跡象穩定，止血後將進行縫合；而41歲吳男沒有外傷，但情緒激動，不斷口出穢言，目前警察在急診室戒護中；吳男母親表示，吳男有憂鬱等症狀，目前也有藥物控制，今早9點多還因情緒高亢，由衛生所人員協助送醫，沒想到下午剛回到家就發生這樣的事情。

▲老父親身上多處穿刺傷，血流如注，被送彰化醫院治療，無生命危險。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.14）

× ▲老父親身上多處穿刺傷，血流如注，被送彰化醫院治療，無生命危險。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.14）

埤頭所長劉晏誠表示，吳男情緒易不穩定，其家屬有3次報案記錄，警方到場勸說後情緒都能緩和，不料仍發生意外，下午警消到場後吳男仍情緒高漲，但隨即勸阻並將吳男壓制，之前就有多次爭吵紀錄，沒想到這次竟然出現意外，但對於詳細事發過程仍待進一步釐清。