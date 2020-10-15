NOW早報／iPhone 12少送2配件為環保！暗黑內幕曝崩潰了

iPhone 12少送2配件為了環保！「暗黑內幕」曝 全場崩潰

蘋果發表會於台灣時間14日凌晨登場，這次一共推出四款iPhone 12系列新機，包含iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型，讓不少果粉相當興奮。對此，就有網友在PTT指出「看完蘋果最新發表會啦，裡面的介紹員說為了愛護地球，講究環保，所以我們這次的產品都不附充電頭跟耳機，但是這次的充電線是type-C對lighting的 ，這樣小弟我之前iPhone7祖傳的豆腐頭不是就不能用了嗎？這樣就又要額外再買一顆適合type-C孔的豆腐頭來接新的充電線，這樣有比較環保？」

對此，網友紛紛回應「環保就是要砸錢的，你懂啥」、「多此一舉真的...」、「豆腐頭跟耳機另外買，環保=錢來」、「超傻眼，而且如果要另外買耳機，很多人會轉向Airpods吧，要多好幾千」、「超級扯....如果買Airpods加上充電頭的話，實際價格也是跟iPhone11剛推出差不多」、「不給然後用戶自己要買，超傻眼」、「崩潰到爆，該不會明年盒子也要自己買了....」。





事實上，蘋果為了在2030年達成碳足跡歸零的目標，不僅在Apple Watch Series 6、Apple Watch SE中都不再附贈充電器，這次的iPhone 12系列也不再附贈有線耳機以及充電器，而根據蘋果官網商品資訊，Apple 5W USB電源轉接器售價新台幣590元，有線耳機配備Lightning接頭售價新台幣590元，若兩者都購買，民眾等於要多花1180元。



▲網友討論iPhone12系列新機不再附贈豆腐頭以及有線耳機。（圖／翻攝PTT）

今日天氣／大台北東半部多雲偶雨 桃園以南多雲到晴





今（15）天東北風持續影響，大台北地區、基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴；氣溫方面，清晨、深夜各地偏涼僅22至25度，北部及東半部地區高溫約28至30度，其他地區31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時調整穿著。另外，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義、台南及東南部（含綠島、蘭嶼）沿海也有8至9級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全，大台北地區亦有較強陣風，請留意。





白宮傳通知國會對台軍售 強調「質與量取決於中國威脅」





《路透社》12日報導，白宮推動對台軍售包括3項先進武器，國務院將在近日正式通知國會。中國外交部對此表達強烈不滿，將會作出回應。美國官員則根據日前解密的雷根（Ronald Reagan）總統備忘錄指出，必須在中國長期承諾和平解決台灣與中華人民共和國之間差異的情況下，美國才會願意減少對台軍售，且美國提供給台灣的武器質與量，取決於中國構成的威脅。



▲《路透社》報導，白宮近期推動對台軍售包括 3 項先進武器。（圖／翻攝自 US Navy ）

六塊肌鮮肉選里長！臉書親曝「參選動機」：願意接受批評





政壇逐漸年輕化，有不少年輕人投身政治事務，日前就有一名來自高雄22歲的熱血青年黃大維，決定回鄉參選里長，角逐2022年鳳山區文山里的里長，因此在網路上引發熱議。黃大維也在13日晚間親自曝光參選動機，他指出，自己並非出生於政治世家，當初會想要參選里長，只是因為想要為社會現況做改變，於是才決定從最親近的生活周遭開始，就算沒選上也當作拿保證金買個經驗。



▲鮮肉也來選里長！這位高雄「里長候選人」爆紅瞬間讓不少粉絲直呼「想當里民了」。（圖／翻攝自臉書《2022文山里里長候選人 黃大維》）

把握機會！大樂透中秋最後加開23組百萬 獎金最高翻8倍





大樂透中秋加開100組100萬元，截至13日已送出77組100萬元，總中獎注數為84注，還有23組100萬元將於16日周五進行最後一次加開，當期中獎組數均分剩餘獎金2300萬元。雖然這次也增開的「獎金倍數球」，5000萬元倍數球獎金也提前送完，但台灣彩券公司依機率推估，加碼獎項約開出3至5組，若皆為1注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾，有機會抱走約500萬元至800萬元的獎金，為原獎金的5至8倍。



▲把握機會！10月16日大樂透中秋加開最後一期23組100萬元，而且每組獎金最高可望翻5至8倍。。（圖／記者顏真真攝）

10月下旬運勢上上籤！「3生肖」偏財運旺 第3位桃花倍增





很快地，10月已過一半，前些日子運氣不佳的人也別氣餒，畢竟風水總是輪流轉的。搜狐上專寫命理生肖的《十分好奇》專欄就公布，10月下旬運勢喜獲上上籤的「3生肖」，不僅錢財無憂，桃花盛開，事業也將一帆風順，快來看看你是不是幸運兒之一吧！





生肖鼠



生肖鼠的人9月財帛宮因「貫索」、「飛廉」凶星作祟，導致一些人出現運勢較差、瑣事纏身的處境，碰巧到了10月下旬，大運難擋，採聽官得「華蓋」、「歲駕」吉星降臨，要是抓住機緣，不僅大錢入帳，同時生活大放光彩。另外，生肖鼠的人，接下來7天，福德宮不巧遇到「盤根」、「暴敗」凶星作亂，引起健康運勢不佳，多留神預防風濕，同時，對於個別朋友來說，容易著急上火，易發脾氣，盡量減少宵夜，會容易發胖。



生肖馬



生肖馬的人生來屬相五行火相輔，待機遇一到，先是運勢紅透半邊天，後財運上可謂是十分旺盛，不僅有機會告別前2個月麻煩重重的狀況，同時壽長年高實乃貴人之命。另外，屬馬的人，往後4個月事業上遇到幾個非常好的商機，同時也要清楚，別盲目的疲於奔波，多思考，相信梅花香自苦寒來，透過不斷奮鬥，日後能夠成就更豐富的未來。



生肖狗



生肖狗的人生來屬相五行土相輔，他們博學多才，看似老實本分，實則聰慧過人，進入10月下旬，94年生的屬狗人陽氣上行，日支五行火旺盛構建火土相生局，好運一來，和氣生財，定能諸事順心，心想事成。此外，屬狗者年前桃花運翻倍漲，這讓人很意外，同時要注意，做人做事要多考慮，凡事宜靜觀其變，相信付出就一定會有收穫，經過不斷奮鬥，不用多久，會順風順水、平平安安。（編輯：許苡晴）