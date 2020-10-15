NBA／抨擊詹皇「未受尊重」言論　球評：他永遠不是GOAT

Smith認為James現階段還說別人沒給他尊重，意思就是想要排到Michael Jordan前面，但自己絕對不會那麼做，「我早就把他排在Jordan之後的史上第2人了．．．但在James的陣營看來，你這是在侮辱他，沒有給予他應有的讚賞，因為假如他不是歷史第一人，那就是對他的名字、他的名聲、他的一切表示侮辱。」
Smith表示他對James這樣的態度不以為然，因為人們已經把他放在史上前三的位置上討論了，而自己更是把他排在第二，但這位超級球星仍然不滿足，那就是說他只想要第一了。
「那句話在我看來，就是在他被公認為歷史第一人GOAT之前，他是不會滿足的。而我在此向你們表態，我很抱歉，我要為LeBron James帶來壞消息。你可以認為自己不被尊重，因為你永遠不會成為我的歷史第一人。」Smith這麼說道，「他會成為第二人，但不是我的第一人。他永遠不會成為公認的第一人，因為只要我還在呼吸，我還能說話，你都會聽到我說，『LeBron James不是GOAT，Michael Jordan才是。到此為止！』。」
Smith還強調他永遠不會改變自己的觀點，因為James的確在總冠軍賽輸掉了６次了，除非他能抹消了這些失利，否則自己不會認同。
不過人們對他的這番言論評價兩極，FOX體育節目主持人Nick Wright就反諷到，「原來巴特勒這次打進總冠軍賽還降低了他的歷史地位了，因為他的總冠軍賽成績是0勝1敗。」顯然對於「詹迷」和「詹黑」對於此事的看法完全不同。