2020可說是非常不平靜的一年，而最後一波水逆已於昨（14）日開始，將持續到11月4日，從占星學角度來看，水逆恐怕會造成「好運喊卡」的情況。知名命理老師艾菲爾就點出了水逆期間12星座各不相同的「衰事」，其中，天蠍座將面臨「各種不順」的窘境。

牡羊座

水逆期間，牡羊總是不自覺的自己找事做，自己給自己惹上麻煩。很多事靜靜的讓它過去就行，但你總忍不住上前插一腳，結果別人不但不感激你，反而還把自己惹得一身腥、累得一團糟，甚至連帶自己的事都無法處理好。





金牛座





水逆期間，金牛的感情要小心拉警報，可能是與伴侶間發生了嚴重的磨擦或誤會，加上不肯好好解釋，事情越演越烈，影響了兩人感情，甚至會走上分手一途。切記，一定要多傾聽另一半的心聲！





雙子座





水逆期間，雙子要格外留意健康問題。現在正處換季，讓頭痛、感冒、過敏紛紛找上門，加上你的抵抗力最近也下滑許多，只要身邊有人一感冒，特別是職場上的同事，很容易就會傳染給你。提醒你要早睡早起、飲食均衡、多運動，有健康的身體才能好好生活。





巨蟹座





水逆期間，巨蟹即將面臨愛情危機。你對於伴侶的控制慾越來越強，兩人也為此各種爭執，在吵架、冷戰、合好中無限循環；少數巨蟹甚至還面臨舊愛、曖昧對象橫插一腳的窘境。提醒你要心平氣和，多為彼此設身處地著想，別一時衝動而犯下大錯。



▲最後一波水逆來襲！12星座「衰事」大不同，天蠍各種不順。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Unsplash）

獅子座





水逆期間，獅子影響最大的就是情緒問題了，你很容易脾氣一上來就口出惡言，傷到身邊的人，甚至下意識的情緒勒所別人。另外，家人給你的壓力也越來越大，不管是金錢開銷上要你幫忙，或是愛攀比的碎嘴親戚，這些都讓你瀕臨崩潰，只想一個人逃離，什麼都不想再管。





處女座





水逆期間，處女在各種電子產品，甚至交通工具等的使用要格外注意，很容易有死機，甚至電器壞掉的狀況出現。提醒有重要檔案要先備份，免得白費心血。另外，這段期間事情進展可說是一波三折，很容易只差一點就完成了，但偏偏在最後一刻功虧一簣，只能含淚全部重來。





天秤座





水逆期間，天秤真的是飽受優柔寡斷所苦，自己就不用說了，主要是你周圍的領導、同事、客戶始終不給你一個明確的答覆，讓你必須再三確認；愛人、朋友又突然態度曖昧模糊、對你愛理不理。另外，水逆期間提醒你不要購買貴重物品，很容易踩雷、物品損壞，不然就是花大錢買了，結果水逆結束後物品立馬大特價，讓你啞口無言。





天蠍座





水逆期間，只能說天蠍真的是各種事與願違了。愛情上想跟情人好好相處，結果總是吵架收場；財運上想好好存錢，偏偏花出去的比賺的還多；事業上想好好表現，最後卻莫名被小人陷害、被領導罵。總之，水逆期間你很容易「各種不順」，氣得都想質問老天是不是針對你？



▲最後一波水逆來襲！12星座「衰事」大不同，天蠍各種不順。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Unsplash）

射手座





水逆期間，射手要注意犯小人的問題，不管是工作、愛情、人際相處上你都很容易被小人挑撥離間，甚至潑髒水，如果不謹慎處理，你可能連怎麼被人黑的都不知道。





摩羯座





水逆期間，摩羯的攻擊性變得很強，幾乎每天都和他人發生爭執或矛盾，但吵完冷靜後又感到後悔。這時最好收斂一下脾氣，並多花一點心思做好人際溝通，千萬不要意氣用事，應虛心接受他人的指教。





水瓶座





水逆期間，水瓶在工作上困難重重，很容易因理念不合，甚至是利益衝突，而與同事、上司吵架撕破臉，或是被找麻煩。建議水逆期間低調為佳，凡事多點忍讓、小心，以明哲保身為上策，別自己捲進不該惹的麻煩裡。





雙魚座

水逆期間，雙魚無時無刻都覺得自己口袋空空，讓你每天都在煩惱到底要怎樣才能賺更多錢。若是自己超額消費倒還好說，最怕就是行車、出外上一時疏忽而吃上罰單，讓你本就超支的錢包更透支。（編輯：許苡晴）