華府智庫民調：美國民眾願承擔風險捍衛台灣

民調詢問受訪者，若面對中國威脅，美國應該承擔多少風險來捍衛區域盟友與夥伴，並請他們以1分至10分評分（1分為不該承擔任何風險、10分為該承擔重大風險）。
調查發現，美國一般民眾給台灣的分數為6.69分，僅略低於與美國簽有防衛協議的南韓（6.92分）與日本（6.88分）。澳洲則獲得6.38分。
值得注意的是，美國意見領袖普遍較一般民眾更願承擔風險捍衛盟友。受訪意見領袖給台灣7.93分，給日本、澳洲及南韓分數則分別為8.86分、8.71分及8.6分。
不過，60%美國一般民眾認為，美中軍事衝突雖有可能性，但不太可能真的發生；僅11%受訪民眾認為衝突不可避免，26%則認為有可能發生。
至於美中若在西太平洋爆發軍事衝突，美國是否會獲勝，高達79%受訪美國國安專家認為會，21%則認為不會。但若衝突是發生在10年後，認為美國會勝利的國安專家比例則大幅下滑至54%，認為美國會輸的比例則上升至46%。
CSIS中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析表示，民調發現美國民眾在捍衛台灣意願上有很高的分數，相較去年美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）民調，僅35%美國民眾支持美國軍事援助台灣。
葛來儀指出，這項改變可能與美國對中國憂慮日益上升有關，人們也意識到中國不只對美國造成挑戰與威脅，對其區域盟友也是。此外，台灣防疫表現出色等因素，也讓美國對台灣有更多了解。
葛來儀說，這個改變應該能夠讓台灣安心，也可能形塑下任美國政府政策，不論是總統川普連任，或是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選。（編輯：周永捷）1091015