法國疫情惡化！馬克宏宣布：巴黎等9大城實施宵禁

馬克宏表示，宵禁令預計將實行 4 週，但有可能再延長 2 週，即實施到 12 月 1 日。雖然祭出宵禁，但若有雇主證明加班、需上夜班者，或有其他緊急需求如就醫者，便不在此限；此外，公共運輸和旅行也未被完全禁止。
馬克宏強調，新冠病毒正透過社交活動傳播，若不在大城市採取行動，以減緩傳播速度，醫院就有可能不堪重荷。
統計數據顯示，法國在週三又新增了 22591 例確診病例，也是法國 6 天內 3 度每日確診超過 20000 例。目前法國政府的目標，是將每日的新增病例從 20000 降到 3000 ，希望能有效減輕醫院及重症加護病房的負擔。
與其他歐洲國家一樣，法國也努力在維持經濟開放、保護就業的同時，也減緩該病毒的傳播速度、舒緩緊繃的醫療體系壓力。除了法國，西班牙、英國、比利時也面臨嚴峻的疫情反彈問題。
雖然法國政府的決策已盡力不影響經濟活動，但仍可能激怒部分業者，有酒吧老闆表示，他開的店整個夏天的營業額已下降一半以上，封鎖期間則更慘，還認為宵禁並不會真的有助於阻斷傳播，因為人們還是可能在大眾運輸系統、工作場所和學校感染。
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