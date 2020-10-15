法國疫情惡化！馬克宏宣布：巴黎等9大城實施宵禁

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法國疫情惡化！馬克宏宣布：巴黎等9大城實施宵禁

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-15 09:30:28

▲法國出現新一波新冠肺炎疫情，總統馬克宏下令巴黎等9個大城市須實施宵禁。圖為疫情之下空蕩的羅浮宮。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國出現新一波新冠肺炎疫情，總統馬克宏下令巴黎等9個大城市須實施宵禁。圖為疫情之下空蕩的羅浮宮。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情全球升溫，在歐洲則有反彈跡象，迫使法國總統馬克宏( Emmanuel Macron )於當地時間 14 日宣布，巴黎等 9 個城市實施宵禁，但未打算再度祭出全國封鎖措施。
根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至台灣時間 15 日上午 9 點，法國已有 820376 人確診新冠肺炎、 33058 人死亡，在全球疫情排名第 10 大疫區。《路透社》報導，馬克宏在接受全國性電視台訪問時坦言，法國正處於第 2 波疫情發生階段，為了阻止病毒繼續傳播，將在巴黎、里爾、格勒諾布爾、里昂、艾克斯-馬賽、蒙佩利爾、魯昂、圖盧茲、聖埃蒂安等 9 個城市實施宵禁，從 17 日開始，居民無相關證明，不得於晚上 9 點到早上 6 點間外出，違反者將被開罰 135 歐元（折合新台幣約 4560 元），累犯罰金最高可達 1500 歐元。
馬克宏表示，宵禁令預計將實行 4 週，但有可能再延長 2 週，即實施到 12 月 1 日。雖然祭出宵禁，但若有雇主證明加班、需上夜班者，或有其他緊急需求如就醫者，便不在此限；此外，公共運輸和旅行也未被完全禁止。

馬克宏強調，新冠病毒正透過社交活動傳播，若不在大城市採取行動，以減緩傳播速度，醫院就有可能不堪重荷。

統計數據顯示，法國在週三又新增了 22591 例確診病例，也是法國 6 天內 3 度每日確診超過 20000 例。目前法國政府的目標，是將每日的新增病例從 20000 降到 3000 ，希望能有效減輕醫院及重症加護病房的負擔。

與其他歐洲國家一樣，法國也努力在維持經濟開放、保護就業的同時，也減緩該病毒的傳播速度、舒緩緊繃的醫療體系壓力。除了法國，西班牙、英國、比利時也面臨嚴峻的疫情反彈問題。

雖然法國政府的決策已盡力不影響經濟活動，但仍可能激怒部分業者，有酒吧老闆表示，他開的店整個夏天的營業額已下降一半以上，封鎖期間則更慘，還認為宵禁並不會真的有助於阻斷傳播，因為人們還是可能在大眾運輸系統、工作場所和學校感染。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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