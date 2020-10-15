中國新增1例本土新冠肺炎　為青島無症狀轉確診

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中國新增1例本土新冠肺炎　為青島無症狀轉確診

中央社

calendar_today2020-10-15 11:17:38｜update2020-10-15 11:18:22

▲中國再爆新冠本土病例，圖為先前上萬名青島碼頭的職員、工人排隊接受新冠病毒核酸檢測。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲中國再爆新冠本土病例，圖為先前上萬名青島碼頭的職員、工人排隊接受新冠病毒核酸檢測。（圖／翻攝自澎湃新聞）
（中央社台北15日電）據官方通報，中國14日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例11例，其中境外移入10例，本土1例在近日發生本土疫情的山東省青島市，為觀察中的無症狀感染者轉為確診。
據「健康山東」微信公眾號與青島衛健委公布，14日新增的本土確診病例為40歲男性，在青島港大港公司任裝卸工，9月24日確定為無症狀感染者。
山東正在進行隔離觀察的無症狀感染者還有2例，共追蹤到密切接觸者2萬6336人，尚有574人正在接受醫學隔離觀察。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月14日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外移入病例10例，分別為廣東4例、上海3例、陝西2例、河北1例；本土病例1例在山東青島。

上海14日新增2例境外移入疑似病例。目前中國大陸境外移入確診病例227例，疑似病例7例。累計確診病例3060例，累計治癒出院病例2833例，無死亡病例。

據通報，中國大陸14日新增無症狀感染者23例，均為境外移入。當日轉為確診病例2例，尚在醫學觀察的無症狀感染者385例，其中384例為境外移入。

截至10月14日午夜，中國大陸現有確診病例240例，累計治癒出院病例8萬748例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5622例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者8萬43357人，尚在醫學觀察的密切接觸者8571人。
此外，香港特別行政區累計確診5201例（出院4932例，死亡105例）；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1091015
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