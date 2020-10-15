中國新增1例本土新冠肺炎　為青島無症狀轉確診

山東正在進行隔離觀察的無症狀感染者還有2例，共追蹤到密切接觸者2萬6336人，尚有574人正在接受醫學隔離觀察。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月14日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外移入病例10例，分別為廣東4例、上海3例、陝西2例、河北1例；本土病例1例在山東青島。
上海14日新增2例境外移入疑似病例。目前中國大陸境外移入確診病例227例，疑似病例7例。累計確診病例3060例，累計治癒出院病例2833例，無死亡病例。
據通報，中國大陸14日新增無症狀感染者23例，均為境外移入。當日轉為確診病例2例，尚在醫學觀察的無症狀感染者385例，其中384例為境外移入。
截至10月14日午夜，中國大陸現有確診病例240例，累計治癒出院病例8萬748例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5622例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者8萬43357人，尚在醫學觀察的密切接觸者8571人。
此外，香港特別行政區累計確診5201例（出院4932例，死亡105例）；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1091015