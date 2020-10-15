習近平南巡遇5大「異常狀況」！致詞頻咳嗽、美艦回南海

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習近平南巡遇5大「異常狀況」！致詞頻咳嗽、美艦回南海

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-15 09:47:19｜update2020-10-15 09:48:25

習近平/深圳
▲習近平10月14日出席深圳特區成立 40 週年活動並發表重要談話。（圖／翻攝自中國政府網）
中國國家主席、總書記習近平近日「南巡」考察，12 日下午現身廣東潮州市，14 日出席深圳特區成立 40 週年活動並發表重要談話，綜合外媒報導，這幾天至今（ 15 ）此次行程已出現 5 個特別情況引起外界關注，包括習近平維安出現漏洞、深圳致詞頻咳嗽、香港股市暫停交易、美軍航母雷根號（ USS Ronald Reagan ）駛回南海。
▲（圖／翻攝自新華網）
▲中國國家主席習近平10月14日出席深圳特區成立 40 週年活動。（圖／翻攝自新華網）
外媒報導，習近平 12 日南下廣東，與北京大學相關的智庫「南海戰略態勢感知平台」（ SCSPI ）稱，12 日晚間 8 點，美軍 1 架 E-8C 空地監視機（ AE1492 ）從韓國起飛，前往黃海偵察至午夜 12 時，任務結束後轉場至沖繩。海軍航母雷根號艦隊 10 月 8 日原本從麻六甲進入印度洋，卻在 12 日掉頭駛回東海。
▲美國航空母艦雷根號。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國航空母艦雷根號10月出原本經由麻六甲駛向東度洋，卻發現在10月12日駛回南海，引起中國官媒關注。（圖／美聯社／達志影像）
10 月 12 日至 13 日，習近平先後訪問潮州、汕頭，據官媒報導，習近平至潮州古城了解歷史文化街區保護和復商復市等情況，強調潮州市歷史悠久的文化古城、中華文化支脈，我們愛這個城市，就要呵護好她、建設好她。照片上可見，在潮州街道兩旁有民眾聚集迎接習近平，並揮舞中國國旗。

▲（圖／翻攝自新華社微博）
▲中國國家主席習近平在潮州古城考察，兩旁有民眾迎接。（圖／翻攝自新華社微博）
但有網友稱，習近平 10 月 12 日下午至廣東潮州市考察，官媒報導為他塑造親民的形象，但當天潮州城實際上被清空，路上沒有行人、車輛，考察潮州牌坊街時，身旁都是身穿白色、淺藍襯衫的保鑣，現場的「民眾」都是臨時演員。推特上的影片顯示，一名女導遊因為距離習太近，有藍衣侍衛出手想拉回女導遊，不過手還沒碰到對方，發現攝影機鏡頭因此又把手縮回去。

▲（圖／翻攝自新華社微博）
▲習近平12日前往潮州古城考察，強調要愛護城市。（圖／翻攝自新華社微博）
▲習近平在潮州考察時，身旁隨行的女導遊（深藍色）疑似因為太靠近，淺藍色上衣的保安試圖阻止。（圖／翻攝自影片）
▲習近平在潮州考察時，身旁隨行的女導遊（深藍色）疑似因為太靠近，淺藍色上衣的保安試圖阻止。（圖／翻攝自影片）
網路上另一則影片顯示，13 日至習近平至汕頭時參觀，大巴士準備離開時，一名女性疑似抱著一疊紙衝上前，想遞送給車上人員，遭到多名安保人員阻攔。影片未有拍到女子是否成功將物品送出。

▲（圖／翻攝自影片）
▲一名女子試圖將手中的物品傳遞給大巴上的人士。（圖／翻攝自影片）
香港天文台 13 日發出對颱風「南卡」 8 號風球（颱風警報），證券市場以及滬深股通，及衍生產品市場交易暫停，包括所有證券結算及交收服務、連滬深港通北向交易也全部暫停。然而 13 日天氣平穩，南卡也是 60 年以來離香港最遠的颱風，當天深夜解除警報，引起外界質疑。

習近平 14 日在深圳特區成立 40 週年活動上的表現，最受外界關注。習近平在會上發表近 1 個小時的重要演講，但在結束前 7 分鐘，突然開始咳嗽、喝水，當時直播畫面的官媒《央視》多次將護面切換。
▲習近平在深圳演說時不斷咳嗽。（圖／翻攝自央視直播）
▲習近平在深圳演說時不斷咳嗽。（圖／翻攝自央視直播）
 
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