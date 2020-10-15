拼觀光產業　中台灣觀光產業聯盟將推動「安心旅遊2.0」

受到新冠肺炎疫情影響，國內觀光產業大受打擊，中台灣觀光產業聯盟號召產官學界300多人召開「中台灣觀光發展論壇」，探討「後疫情時代觀光新前景」、「中台灣觀光發展機會與挑戰」等議題，宣佈將推動「安心旅遊2.0加碼版」，政府補助1千元，聯盟加碼500元，預計號召200至500家旅宿業者加入。

「中台灣觀光發展論壇」出席專家包括財團法人商業發展研究院董事長許添財、靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰、中華民國商業總會理事長賴正鎰等人。

聯盟理事長黃正聰表示，新冠肺炎疫情對國內觀光產業衝擊頗大，交通部觀光局為推動觀光產業的建構，在各縣市推動成立區域觀光產業聯盟，從中協助產業推動食、宿、遊、購、行的發展。產業聯盟不僅是共識盟，同時也是產業間彼此相互合作的橋樑，讓業者拋開過往單打獨鬥的窘境，透過公協會及地方組織力量，共同推動觀光產業以達到最佳效益。



▲拼觀光產業， 中台灣觀光產業聯盟舉辦論壇及授證，產官學300多人參加。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.15)

大會同時頒發當選證書、召集人及顧問聘書給70餘位產業界意見領袖，並邀請與會單位簽署合作協議，合計80個公協會，包括各縣市觀光協會、旅館公會、民宿協會、伴手禮協會、旅行社、導遊團體、休閒農業，以及46個策略聯盟單位，如易遊網、龍之嶺、靈知科技、AVEC教育訓練聯盟等，合計126單位。





論壇以整合與創新作為核心內涵，藉由各界共同探討後疫情時代觀光前景，及對中台灣的機會與挑戰，提供業者、政府與學界互動交流平台。交通部觀光局國旅遊組專委徐佩鈴表示，中台灣是觀光產業蓬勃發展重鎮，相信藉由觀光圈區域聯盟成員間共同協力合作，共享資源，降低營運成本壓力，定可化危機為轉機。

會中，聯盟宣布將推動「安心旅遊2.0加碼版」，政府補助1千元，聯盟再加碼500元，預計號召200至500家旅宿業者加入，並邀請全省1000家企業聯合推廣，預計發行1千萬張住宿優惠券，將可促成10萬房間入住，創造5億觀光產值。