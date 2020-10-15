橋頭地檢門口遭貼恐嚇海報 男子火速遭逮送辦
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-10-15 12:20:00
高雄橋頭地檢署大門牆壁14日下午，遭人張貼恐嚇海報，內容是「門面更換通知。」所轄岡山警分局獲報後不到4小時，即將涉案的李姓嫌犯，依恐嚇罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。橋頭地檢署也呼籲，民眾如有意見陳述，可親洽或來信該署為民服務中心或政風室辦理，請勿以非理性方式為之，以免觸法。
至於是否與橋頭地檢署本月12日開庭偵查高雄市議員李眉蓁論文造假案有關？對此岡山分局偵查隊長陳仁政表示，沒有證據顯示與李眉蓁案相關，僅供稱因對近期的司法不符合期待，才臨時起意跑到橋頭地檢署，以膠帶張貼一張恐嚇紙。岡山警分局昨天下午接獲橋頭地檢署通報，指大門右側牆壁上，遭人張貼內容為「門面更換通知 預計10月底前于橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署，備妥清潔員、玻璃安裝員 俾利作業」等疑似恐嚇用語，橋頭地檢署為保護洽公民眾及該署員工安全，避免公有設備遭毀損，立即通知轄區岡山分局，並提供相關監視器畫面。
警方獲報後立即組成專案小組展開偵辦，鑑識人員現場採證外，並調閱現場周遭監視器，經分析比對後發現，住橋頭通典路的李姓男子涉有重嫌﹔岡山分局偵查隊長陳仁正表示，涉案的李姓男子年約40歲，家庭背景正常，李男供稱因對近期的司法不符合期待，才臨時起意跑到橋頭地檢署，以膠帶張貼一張恐嚇紙。陳仁正也指出，這樣的字眼的確帶有恐嚇的意味，不過這名男子他本身沒有類似的前科，也無官司在進行，住家附近被查獲時，也配合調查，警方將依恐嚇罪移送橋頭地檢偵辦。