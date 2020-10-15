反政府示威升級！泰國政府宣佈曼谷進入「緊急狀態」

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反政府示威升級！泰國政府宣佈曼谷進入「緊急狀態」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-15 10:42:56｜update2020-10-15 11:01:31

泰國
▲泰國政府15日宣佈曼谷進入緊急狀態，禁止5人、5人以上的集會，警方有權逮捕違反命令的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
泰國持續 3 個月的反政府示威，隨著政府在今（ 15 ）日凌晨宣布曼谷進入緊急狀態、逮捕 2 名示威活動領袖而事態升級。示威者於 14 日下午至晚間在總理辦公室周遭聚集，要求總理下台、修改軍方介入的憲法、推動王室改革。但泰國當局宣佈進入緊急狀態，警方在早晨突襲驅離示威者，並逮捕了 2 名示威領袖。
綜合外媒報導，成千上萬的示威者在週三（ 14 ）早上聚集在民主紀念碑前，並開始遊行。下午示威者們突破警方設下的警備線，進入政府大樓總理帕拉育（ Prayuth Chan-Ocha ）的辦公室。示威團體在總理府前搭起講台讓學運領袖們上台演說。泰國警方要求示威者在 14 日晚上 10 點離開政府大樓，但示威者至午夜都不願退去，有意滯留至少 3 天表達訴求。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國示威民眾聚集在政府大樓總理府前抗議，要求帕拉育下台。（圖／美聯社／達志影像）
泰國政府發言人 Anucha Burapachaisri 週三（ 14 ）表示，將會對不尊重君主制的抗議者採取法律行動。總理帕拉育當日簽署一份通知警告，首都曼谷的抗議活動可能造成更多暴力事件、影響經濟和人民安全，並譴責示威可能對新冠病毒（ COVID-19 ）疫情帶來風險。

據《紐約時報》，14 日傍晚，泰國王后蘇堤達（ Suthida Vajiralongkorn ）以及王子提幫功（ Dipangkorn Rasmijoti ）的王室車隊在曼谷意外經過抗議遊行路線，在「冰淇淋」色系的豪車上，蘇堤達微笑面對憤怒的群眾。抗議者比著「三指」抗議手勢，大喊著「我們的稅金！」表達對王室浪費公帑的不滿，泰國警方隨即阻止了示威者，但總理帕拉育當晚即以此為由，宣布曼谷進入緊急狀態，禁止 5 人以上的聚會，授權警方逮捕違反命令的任何人，並禁止媒體報導、發布可能損害「國家安全」和「引起恐慌」的新聞。

彭博社》引述泰國人權律師消息稱，在警方驅離聚集於政府大樓的示威者中，被逮捕的學運領袖包括阿農（ Arnon Nampha ）和帕里特（ Parit Chiwarak ）。帕里特撰寫了 10 大訴求，包括禁止國王認可任何政變、要求廢除不敬罪（ lèse-majesté ）。另有消息指 2 名被逮捕的學運領袖是阿農和 Panupong Jadnok。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國學運領袖帕里特（中間捲髮）在示威期間多次遭到警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
 
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