反政府示威升級！泰國政府宣佈曼谷進入「緊急狀態」

泰國政府發言人 Anucha Burapachaisri 週三（ 14 ）表示，將會對不尊重君主制的抗議者採取法律行動。總理帕拉育當日簽署一份通知警告，首都曼谷的抗議活動可能造成更多暴力事件、影響經濟和人民安全，並譴責示威可能對新冠病毒（ COVID-19 ）疫情帶來風險。
據《紐約時報》，14 日傍晚，泰國王后蘇堤達（ Suthida Vajiralongkorn ）以及王子提幫功（ Dipangkorn Rasmijoti ）的王室車隊在曼谷意外經過抗議遊行路線，在「冰淇淋」色系的豪車上，蘇堤達微笑面對憤怒的群眾。抗議者比著「三指」抗議手勢，大喊著「我們的稅金！」表達對王室浪費公帑的不滿，泰國警方隨即阻止了示威者，但總理帕拉育當晚即以此為由，宣布曼谷進入緊急狀態，禁止 5 人以上的聚會，授權警方逮捕違反命令的任何人，並禁止媒體報導、發布可能損害「國家安全」和「引起恐慌」的新聞。
《彭博社》引述泰國人權律師消息稱，在警方驅離聚集於政府大樓的示威者中，被逮捕的學運領袖包括阿農（ Arnon Nampha ）和帕里特（ Parit Chiwarak ）。帕里特撰寫了 10 大訴求，包括禁止國王認可任何政變、要求廢除不敬罪（ lèse-majesté ）。另有消息指 2 名被逮捕的學運領袖是阿農和 Panupong Jadnok。