小鬼主動脈剝離驟逝　醫曝：一等親風險高6.82倍

陳紹緯提到，主動脈剝離疾病的發生，遺傳因素佔比超過一半，有家族病史者，會顯著增加家族成員的發病風險，一等親的發病風險（父母、兄弟姊妹、子女）可達6.82倍，因此提醒有家族史的民眾，要及早到專科門診追蹤檢查，並嚴格控制血壓及戒菸，改善不良的生活習慣。
不只是一等親的發病風險高達6.82倍，醫師強調，像這樣家族性的主動脈剝離如果發病，一般發病年紀會比較輕，大數據統計有家族病史的患者，發病年紀從20到29歲，就開始明顯升高，相較無家族史的患者，則是集中在50歲以後。而且醫師提到，相較沒有家族病史患者，研究發現有家族史的更容易需要接受外科手術，且常必須接受更複雜廣泛的外科重建手術。
陳紹緯也提到，主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管，結構包含內、中、外三層，當內層有破裂使血液跑到中層及外層之間，血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室，造成主動脈剝離。如果不幸血液從假腔破出，主動脈便破裂大量出血，是猝死常見的原因之一，且國內主動脈剝離的發生率約每年十萬分之五到十，每年大約有近2000人發病。
另外醫師也提到，主動脈剝離分為A型及B型，A型需緊急開胸手術進行人工血管置換，若不手術80到90%的病人會死亡，特別是在病發初期，每小時約1%的死亡率。B型則大部分可以用藥物控制，如有併發症可以用新技術主動脈支架來治療。