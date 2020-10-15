氣溫驟降心血管疾病增加 心臟科醫師提出5不
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-15 12:30:00
最近氣溫驟降，每年此時又是心血管疾病的好發期，心臟科醫師提醒，為了避免心肌梗塞等疾病發生，平常動作不要太大，上廁所不要用力，洗澡不要太久，起床時不要貿然起身；還有一般民眾很容易忽略的，就是不要吃太飽以免心臟負荷增加，容易心血管疾病上身。
土城醫院心臟內科醫師蔡明龍表示，最近氣溫降低血壓容易上升，變化也比較明顯，心肌梗塞和主動脈剝離發生的機率就會增加；此外，患有周邊動脈血管疾病糖尿病足患者，傷口容易潰爛、壞死，如果有腳麻的現象發生，或是腳部對外界的刺激比較遲鈍，只要稍微走路就會有麻或痛的感覺出現，一定要趕快就醫。一般民眾要如何避免心臟出問題，蔡明龍建議，平常動作不要太大，避免突然站起來；一早起床時先在床頭坐30秒，千萬不要貿然起身以免血壓突然升高；另許多長者患有便祕的毛病，蔡明龍提醒，上廁所要特別小心，不要突然用力，如果用力會使得心臟負荷增加，導致致命性的心律不整或休克。
蔡明龍說，洗熱水澡的時間不宜太久，尤其是心血管疾病患者更要特別注意，溫差太大也會誘發心臟疾病；所以不只是現在溫度下降，甚至在3、4月天氣回暖的時候，都是心肌梗塞等心臟疾病的好發期。蔡明龍叮嚀，平常有三高病症的，一定要按時服藥，千萬不要隨便停藥；民眾比較容易忽略的是，用餐的時候八分飽就好，如果吃太飽會導致心臟負荷增加，增加心血管疾病風險。