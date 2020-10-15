影／被罵「可憐哪」太針對性？陳時中：台上就我一個人啊
影／被罵「可憐哪」太針對性？陳時中：台上就我一個人啊
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-15 11:11:57｜update2020-10-15 12:13:44
針對含萊克多巴胺美豬進口議題，國民黨立委費鴻泰昨（15）日於立法院痛罵衛福部長陳時中「可憐哪」。對此，媒體今日於立院詢問陳時中稱，該說法是否有針對性？陳時中無奈回應，「台上就我一個人啊」。
衛環委員會昨日審查「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」等3大條行政命令。費鴻泰會中質詢時，連十次「可憐」、「可憐吶」等用字狠酸陳時中，並怒嗆陳只有想當官。陳時中當時駁斥，「用這樣的講法，並不會讓討論正常化」，費鴻泰聽聞後，本來要結束質詢也重新站回台上怒嗆，「你又不敢回答！」，陳時中也不甘示弱表示，「我都回答啦、我怎麼沒有回答？」雙方僵持不下，現場氣氛一度尷尬。
陳時中今日出席立法院社福衛環委員會時，直接避開媒體進入會場，並在座位上接受媒體聯訪。對於昨日遭到國民黨立委費鴻泰飆罵「可憐哪」，陳時中無奈說，咆哮是該委員的風格，他不會覺得有攻擊性，不過立法院應該是立法部門與行政部門會相尊重。至於是否會太針對性？他笑說，「台上就只有我一個人啊」。