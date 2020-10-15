痛罵吳怡農是「渣男」 馮世寬改口：他是充滿智慧年輕人
痛罵吳怡農是「渣男」 馮世寬改口：他是充滿智慧年輕人
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-15 11:25:34｜update2020-10-15 12:25:53
民進黨智庫、新境界基金會副執行長吳怡農日前拋出國土防衛從社區做起、「在家當兵」的主張。對此，前國防部長、退輔會主委馮世寬今（15）日受訪表示，別聽渣男的話。馮世寬隨後趕口表示，吳怡農是充滿智慧的年輕人，但是計畫偏離主題，希望他別太難過。
立法院外交及國防委員會上午審議「國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案」，並邀請馮世寬報告、備詢。民進黨立委趙天麟質詢表示，吳怡農是智庫成員，提出全民皆兵、組國土防衛隊構想，大家意見不一定一樣，但被馮世寬批為渣男，現已引起渲然大波，因為渣男與吳怡農給人的傳統印象似不太相符，他詢問馮世寬是不是「講多還是講快」，要不要將原意再講一次？馮世寬答覆表示，我的意思是「不要理他」，「我有講渣男嗎？我不記得有講渣男」，但趙天麟說：「你有講」。在主席台代主席的民進黨立委蔡適應也緩頰說，「相信主委是有風度、教養的人，不會講這種話」。
趙天麟進一步表示，「渣男說」引發軒然大波，要不要再解釋一次？馮世寬表示，在他個人原意認為，吳怡農是一位充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。他覺得現在最重要的是全民國防，我假如有講渣男，不是說吳怡農個人是渣男，而是主張不值得考慮。
馮世寬強調，不是要故意傷害他（吳怡農），「私底下他跟我還蠻要好的」，希望他不要太難過，「我並不是故意的」。