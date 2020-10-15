再見了！淘寶台灣宣布年底關門 今起無法下單
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-15 11:35:04｜update2020-10-15 11:42:41
由克雷達台灣分公司所經營的淘寶台灣平台今（15）日宣布，在考量市場環境因素下，忍痛決議在今年12月31日23點59分正式停止克雷達在台灣的營運。今日上午11點起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單。
克雷達聲明表示，在2019年開始在台服務以來，受到消費者、入駐賣家及合作夥伴的支持，也持續積極努力的溝通和探索新的發展可能性，但公司慎重諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於今年12月31日23點59分正式停止克雷達在台灣的營運。克雷達說明，我們深刻理解，此艱難決定會帶給所有支持我們的消費者、賣家、聯盟夥伴及公司同仁們失望，克雷達向各位致上最深的歉意，將盡一切努力，妥善處理後續各項事宜，保障大家的權益。
聲明最後，克雷達公司誠摯感謝諸多台灣各界的夥伴們，在這段時間裡給予我們的支持與鼓勵，讓我們在充滿挑戰的營運環境中，持續感受到來自各方的善意與暖意，謝謝各位。另外，關於員工後續照顧，克雷達表示，即便此時克雷達正面臨著這個最痛苦的決定，員工的權益與照護，依舊是公司最重視的環節之一，已規劃妥善的合意離職補償方案，並會和員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金。也會妥善安排員工後續就業協助，並提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢，且與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享合適的相關職缺。