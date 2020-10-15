MLB／Z魔神6局飆7K把關勝利 太空人奪首勝避免遭橫掃
MLB／Z魔神6局飆7K把關勝利 太空人奪首勝避免遭橫掃
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-15 12:26:49
美聯冠軍賽第4戰，陷入0:3絕對落後的休士頓太空人，今天靠著「Z魔神」Zack Greinke主投6局被敲5安、丟2分，還送出7次三振，加上「春天哥」George Springer敲出致勝2分砲，終場以4:3贏球，避免遭到橫掃。
上一場因為關鍵失誤而導致球隊輸球遭到對手聽牌的Jose Altuve，雖然守備不穩，但打擊持續火燙，連兩場都在首局就開轟，也幫助球隊迅速以1:0領先。第3局他再度敲出二壘安打，將壘上的Maldonado給送回來得分，太空人再得1分。太空人先發投手Greinke今天表現精采，前3局完全封鎖光芒打線，不過面對近況火燙的古巴強打Randy Arozarena，他依舊在第4局失守，被敲出追平的2分打點全壘打，讓比數又回到原點。
不過第5局Springer大棒一揮，從Tyler Glasnow手中掃出2分砲，讓太空人再次要回4:2的領先。Greinke在第6局三振掉Mike Brosseau，化解掉滿壘危機，也功成身退。9局上，光芒最後的反攻，Cristian Javier上來關門，兩出局一壘有人的情況下，Willy Adames擊出帶有打點的二壘安打，讓分差又回到1分，但筒香嘉智還是未能建功，Javier抓下第3個出局數，拿下重要一勝。