一起吃雞！Mountain Dew挺你絕地求生　華山激烈開戰

風靡美國的《Mountain Dew 激浪汽水》為提供玩家更多遊戲體驗，將於本週末（10月17及18日兩日），攜手人氣手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》於台北華山1914文化創意產業園區舉辦「Mountain Dew挺你 絕地求生」活動，現場將打造出經典遊戲場景，讓玩家體驗刺激的槍戰，並提供限量Mountain Dew 野戰特調供民眾嘗鮮。

日前《Mountain Dew》官方粉絲團釋出這次最新活動訊息，於17、18兩日將於台北華山舉辦大型戶外活動，於「日光場」下午兩點到五點，現場除了備有100份的Mountain Dew杯子蛋糕以及特製飲品供民眾拍照打卡兌換外，還有以「絕地求生M」打造出的特色打卡點及射擊戰場，玩家可以身穿軍服手持槍枝，化身為遊戲中的主角拍下帥氣的身影。

此外晚間「月光場」在傍晚五點到九點登場，現場將有刺激的槍戰體驗與雷射激光秀，玩家可以在夜晚盡情於戰場廝殺，一同體驗「吃雞」的樂趣。



▲ 以「絕地求生M」打造出的特色打卡點及射擊戰場，玩家可以身穿軍服手持槍枝，化身為遊戲中的主角拍下帥氣的身影。（圖／主辦單位提供）

此外，主辦單位表示，參與活動現場不僅能獲得漢堡王當期最殺的優惠券大全，24個優惠品項超殺超好用！還有超值大獎等你刮，10月27日起，到全台漢堡王臨櫃消費點購超值量套餐搭配百事系列飲品，即贈送絕地求生M刮刮卡乙張，張張有獎！內有PUBGM獨家序號限量虛寶、還有五台最新 iPad Air 4 (WIFI 64G)，絕不能錯過。



▲ 10月27日起至漢堡王點購超值量套餐搭配百事系列飲品，即贈送絕地求生M刮刮卡乙張。（圖／主辦單位提供）

本次Mountain Dew擴大與人氣手機遊戲PUBGM合作，就是要讓更多消費者不管是在遊戲時或是生活中，都可以盡情享受Mountain Dew激浪汽水帶來的快感。還不趁著10月17、18日兩日，到華山一起吃雞Dew一下吧！