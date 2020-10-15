中市府月嫂到宅服務使用低　議員要求平價兼優質

社會局預估明年出生人數約21500名，依現行機制發給生育津貼，每一新生兒發放生育津貼，金額為單胞胎1萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎以上每胎2萬元，而欲使用到宅月子服務孕婦須將申請資料帶入平台，才可請領到宅坐月子服務津貼20000元。比生育津貼多10000元。
而生育津貼與到宅坐月子服務津貼僅能擇一申領，到宅坐月子在開辦四年，使用率一直提高不上來，參考衛福部資料108年產婦入住月子中心人數為9697人，等同利用產後護理之家和到宅坐月子服務才佔108出生數的一半，才50%的產家坐月子？其他人跑去哪裡了？
張耀中說，現有登陸市府坐月子服務平台共433位月嫂，統計至九月才簽約1252人次，平均一個有證字號的月嫂才接３案，又月嫂一天至府服務8小時，坐月子服務一次30天，原價60000元，包月折扣價52000元，52000扣掉市府補助20000，等同產家支付32000，依資料顯示今年至今平均只接3案，收入15萬6000，比每月基本薪資23800還低，還沒有勞健保，這樣的行業有前景嗎？保障在哪裡？
張耀中表示，沒人用到宅服務的原因是？宣傳不夠，還是新手媽媽對月嫂沒信心？未來社會局能不能精準媒合，提高產家的使用率，讓到宅月子服務政策有效利用。
議員張玉嬿說，市府沒有好好爭取月嫂的工作機會，沒有認真做到平價收費就能讓更多新手爸媽坐月子的理想，這是社會局努力不夠，政策說明不夠清楚，才會讓新手爸媽捨近求遠，要求坐月子到宅服務一定要更平價、優質兼具，甚至包月的時數夠多還要打折優惠，才能夠吸引更多爸媽參與。
議員謝志忠表示，月嫂是個福國利民的政策，能夠到宅協助坐月子照護、還能請領補助，照理來說應很受歡迎，這幾年平均產婦申請卻相當的低！進一步檢視市府109年工作報告及110未來工作計畫，提到月嫂的部分篇幅也很少，感覺並沒有很強力推廣這個好的政策，相當可惜，希望社會局能夠重新檢討，並好好規劃與宣傳。
社會局表示，市府打造孕婦友善環境，考量部分民眾未能由親屬協助在家坐月子，或無法前往月子中心，因此依其需求推出「到宅坐月子」服務，106年使用率4.6%，去年已成長到7.7%，滿意度達9成以上，今年截至9月底共1252案完成簽約，以大里、北屯、西屯、南屯、豐原等都會區居多。
社會局指出，為提升服務品質，市府藉由筆試、職前訓練與術科考試，提升月嫂專業知能，同時推出線上媒合平台，目前全市共有433位月嫂加入，依其意願及檔期自由接案。此外，市府針對孕婦推出包月優惠價5萬2,000元，由市府補助2萬元，產婦懷孕六個月後便開始進行系統媒合，媒合完成後，平台人員會提供產婦聯繫方式，讓雙方聯繫、預約見面。平台也會透過電訪、不定期查訪及滿意度調查，確保服務品質。