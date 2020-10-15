奶茶聯盟成「反中象徵」　美雜誌：泰港台聯手抵抗威權

《大西洋》提到，香港男藝人王宗堯（ Gregory Wong ）在去年（ 2019 ）反送中示威期間，積極參與抗議活動遭到警方逮捕，在法庭外對記者舉起「三指」的抗議手勢，而不是香港示威普遍使用的五指（五大訴求），目的是在聲援泰國學運。王宗堯自稱是奶茶聯盟的支持者，並表示這是為了支持世界上每個對抗不公的人們，大家一同為彼此發聲。
台灣民眾在香港反送中示威期間，展現了強烈的支持，在多個城市發起聲援香港的活動遊行，不少分析指出， 2020 年台灣大選受到香港民主運動的強烈影響。而泰國的加入，是因為今年 4 月，男演員 Bright 在社群網站上按讚的推文將香港當作國家，而其女友 Nnevvy 3 年前訪問台灣的Instagram 貼文，以泰國人常用的方式形容穿搭，被中國網友認為是「台獨」、大舉出征，泰國網友因此製作大量梗圖反擊。
報導稱，奶茶聯盟的運動在網路上高漲，成為許多亞洲年輕人在各地區抵抗中國侵略的象徵，泰國學運領袖、22 歲的帕里特（ Parit Chiwarak ）表示，奶茶聯盟中的人們都是「中國及其權威主義」的受害者，所以大家自然而然對彼此很友善。
《大西洋》觀察到，奶茶聯盟關注的議題，已經擴大至反對專制政府，以及反對個地區擁有強大政治權利的菁英階級，聯盟成為「厭倦威權、要求民主改革的亞洲人民」。台灣泰國民主聯盟（ Taiwan Alliance for Thai Democracy，由居住在台灣的泰國學生組成）表示，亞洲年輕世代渴望抵抗獨裁，向世界展現他們信仰的民主、追求更加平等的社會。他們追求的不是「西方」的價值，而是全球民眾渴望的自決、普世價值。
曼谷的國際危機組織（ International Crisis Group ）高級分析師惠勒（ Matthew Wheeler ）指出，泰國的示威活動，凸顯當地年輕人對階級差異的不滿「如果你沒有好的家世、沒有人脈，那麼你在社會往上爬會比其他人更加困難」。而這樣的問題也存在於香港社會中，當地貧富差距不斷擴大、富豪大亨與政治勾結。
目前奶茶聯盟的參與和支持者主要集中在泰國、香港和台灣，但前香港眾志秘書長黃之鋒（ Joshua Wong ）希望，這個聲浪能夠擴大成全亞洲的草根運動，讓更多人投入社會運動。黃之鋒認為，其他國家的支持者能夠幫助示威者保持積極，無論是白俄羅斯、泰國還是其他社會不公正在發生的地方，大家都在為相同的信念而戰。