奶茶聯盟成「反中象徵」　美雜誌：泰港台聯手抵抗威權

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奶茶聯盟成「反中象徵」　美雜誌：泰港台聯手抵抗威權

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-15 12:58:41

▲（圖／翻攝自 Twitter）
▲「奶茶聯盟」變成台灣、泰國、香港年輕人反抗中國威權的象徵，近期中國與周遭國家出現外交問題，因此也出現其他茶品的梗圖。（圖／翻攝自 Twitter）
泰國、香港、台灣近期政治抗爭活躍，今年因為示威反抗獨裁而組成「奶茶聯盟」（ Milk Tea Alliance ），美國《大西洋》雜誌（ The Atlantic ）形容，泰港台三地的年輕人在各自的抗爭過程中團結期來，互相鼓氣而形成「奶茶聯盟」，在社群上使用 hashtag、梗圖一同抵抗中國民族主義的帳號、機器人的洗版。
▲（圖／翻攝自
▲中國近期因為新聞自由、國安問題與澳洲交惡，在喜馬拉亞邊境與印度矛盾加深，網友將奶茶聯盟擴大包圍中國網軍（常在社群上刷「NMSL」）的連線。（圖／翻攝自 Twitter）
《大西洋》提到，香港男藝人王宗堯（ Gregory Wong ）在去年（ 2019 ）反送中示威期間，積極參與抗議活動遭到警方逮捕，在法庭外對記者舉起「三指」的抗議手勢，而不是香港示威普遍使用的五指（五大訴求），目的是在聲援泰國學運。王宗堯自稱是奶茶聯盟的支持者，並表示這是為了支持世界上每個對抗不公的人們，大家一同為彼此發聲。
▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港男藝人王宗堯在反送中期間，參與集會遊行被警方逮捕起訴。（圖／翻攝自《香港01》）
台灣民眾在香港反送中示威期間，展現了強烈的支持，在多個城市發起聲援香港的活動遊行，不少分析指出， 2020 年台灣大選受到香港民主運動的強烈影響。而泰國的加入，是因為今年 4 月，男演員 Bright 在社群網站上按讚的推文將香港當作國家，而其女友 Nnevvy 3 年前訪問台灣的Instagram 貼文，以泰國人常用的方式形容穿搭，被中國網友認為是「台獨」、大舉出征，泰國網友因此製作大量梗圖反擊。

報導稱，奶茶聯盟的運動在網路上高漲，成為許多亞洲年輕人在各地區抵抗中國侵略的象徵，泰國學運領袖、22 歲的帕里特（ Parit Chiwarak ）表示，奶茶聯盟中的人們都是「中國及其權威主義」的受害者，所以大家自然而然對彼此很友善。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國示威者10月14日聚集在政府大樓前，要求總理下台、改革王室以及修改由軍方介入的憲法。（圖／美聯社／達志影像）
《大西洋》觀察到，奶茶聯盟關注的議題，已經擴大至反對專制政府，以及反對個地區擁有強大政治權利的菁英階級，聯盟成為「厭倦威權、要求民主改革的亞洲人民」。台灣泰國民主聯盟（ Taiwan Alliance for Thai Democracy，由居住在台灣的泰國學生組成）表示，亞洲年輕世代渴望抵抗獨裁，向世界展現他們信仰的民主、追求更加平等的社會。他們追求的不是「西方」的價值，而是全球民眾渴望的自決、普世價值。

▲演員Bright及其女友、泰國網友製作的梗圖。（圖／翻攝自推特／香港
▲演員Bright及其女友、泰國網友製作的梗圖。（圖／翻攝自Twitter／《香港01》 ）
曼谷的國際危機組織（ International Crisis Group ）高級分析師惠勒（ Matthew Wheeler ）指出，泰國的示威活動，凸顯當地年輕人對階級差異的不滿「如果你沒有好的家世、沒有人脈，那麼你在社會往上爬會比其他人更加困難」。而這樣的問題也存在於香港社會中，當地貧富差距不斷擴大、富豪大亨與政治勾結。

目前奶茶聯盟的參與和支持者主要集中在泰國、香港和台灣，但前香港眾志秘書長黃之鋒（ Joshua Wong ）希望，這個聲浪能夠擴大成全亞洲的草根運動，讓更多人投入社會運動。黃之鋒認為，其他國家的支持者能夠幫助示威者保持積極，無論是白俄羅斯、泰國還是其他社會不公正在發生的地方，大家都在為相同的信念而戰。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲黃之鋒4月時曾發文聲援奶茶聯盟。（圖／翻攝自臉書）
 
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