國民黨質疑中天換照案按劇本走？行政院澄清並未介入
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-15 13:03:06
國家通訊傳播委員會（NCC）26日將針對中天新聞台換照案舉行聽證會，國民黨今（15）日舉行記者會指控，民進黨政府未審先判，一切都按照5月時總統府外流密件的劇本走。對此，行政院發言人丁怡銘回應表示，NCC獨立行使權權，行政院不會介入。
國民黨文傳會主委王育敏質疑，各方傳聞指出民進黨就是要關中天，民進黨是不是早就寫好劇本？今年5月總統府流出的密件中提到由陳耀祥擔任NCC主委，後來陳耀祥果然當上主委。此外，王育敏指出，密件也說「在NCC其他委員方面，3位新任委員中，一位是現任主秘，另外2人是媒改學者，『致達說，2人偏綠，可以配合處理中天』。」雖然當時總統府否認相關內容，但現在看來一切都照著劇本在走。
丁怡銘上午回應表示，中天新聞台的議題，是執照已接近過期、是否展延的問題，而非關台或撤照。
丁怡銘說，關於網路上所流傳，經過變造的總統府文書紀錄，其實行政院之前已經回應過了，因此不予回應。對於國民黨質疑行政院介入中天換照案，丁怡銘強調，NCC獨立行使權權，政院不會介入。