吳怡農被罵渣男？卓冠廷：身為政務官馮世寬失言應道歉
吳怡農被罵渣男？卓冠廷：身為政務官馮世寬失言應道歉
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-15 14:42:59
民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農公開主張「全民皆兵」，建議後備軍力應以社區為單位，遭曾任曾任國防部長的馮世寬批評他是渣男。對此，台中市前新聞局長卓冠廷今日表示馮世寬的發言不妥，不是政務官應有的態度，呼籲他向吳怡農道歉。
卓冠廷在臉書發文直言馮世寬此言不當，指出馮世寬過去對國家付出極多，但國家並未辜負他，從一等景星勳章、二級上將退役、小英總統執政後的首任國防部長、國防安全研究院董事長到現在的退輔會主委。卓冠廷認為，無論吳怡農過去所提出的「國軍作秀」是否公允，今天只因為馮世寬主張的「全民國防」，與吳怡農「全民皆兵」的想法不同，就批評他是「渣男」，請問這道理何在，他建議馮世寬應向吳怡農道歉。
他強調，姑且不論吳怡農在國軍基層及國家安全會議服務過，任何一個國民，本來就可以討論跟發表對國軍政策的意見。從募兵、教召到全民國防，國家的政策並不是馮世寬說了算，與他意見相左的人就要被砲，不去就事論事，馮世寬真的失言了。
對此，馮世寬在備詢時解釋並不是說吳怡農個人是渣男，而是他的計劃不值得考慮，他私下跟吳怡農蠻好的，不至於要傷害他，還稱讚吳怡農是充滿智慧的年輕人。新聞來源為Newtalk 新頭殼