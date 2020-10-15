25歲男星奪告示牌9項大獎　幽默自虧：還是愛葡萄　

另外，因為受到疫情影響，這場頒獎典禮並沒有開放現場觀眾參加，今年入圍最多的歌手巨星馬龍，特別以遠端視訊的形式，演唱他的破億歌曲《Circles》，表演結束後立即返回現場領獎。他在領取「年度最佳男藝人」獎項時表示：「在這個特別困難的時刻，我只想關注在傳遞愛給大家，感謝所有支持我的家人和粉絲。」致詞時他也不忘調侃幾年前的自己，起因是因為他在先前爆紅得獎時，因為太緊張不知道要發表甚麼感言，上台只說了一句「我喜歡吃葡萄」，而這次得獎的時候馬龍也自嘲表示，現在的他還是很喜歡吃葡萄，非常逗趣。
重要獎項得獎名單如下：
Post Malone巨星馬龍（9項）
Top Artist年度最佳藝人
Top Male Artist年度最佳男藝人
Top Billboard 200 Artist年度最佳專輯榜歌手
Top Hot 100 Artist年度最佳單曲榜歌手
Top Streaming Songs Artist年度最佳串流榜歌手
Top Rap Artist年度最佳饒舌榜歌手
Top Rap Male Artist年度最佳饒舌榜男歌手
Top Rap Tour年度最佳饒舌榜巡演
Top Rap Album年度最佳饒舌專輯
Billie Eilish怪奇比莉（3項）
Top New Artist年度最佳新人
Top Female Artist年度最佳女藝人
Top Billboard 200 Album年度最佳專輯
Jonas Brothers強納斯兄弟（3項）
Top Duo/Group年度最佳雙人組/團體
Top Radio Songs Artist年度最佳電台播放榜歌手
Top Radio Songs年度最佳電台播放單曲
Top Hot 100 Artist（年度最佳單曲榜歌手）
Lil Nas X
Top Selling Sog（年度最佳銷售榜單曲）
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus 《Old Town Road》
Top Song Sales Artist（年度最佳單曲銷售歌手）
Lizzo
Top Social Artist （Fan Voted）（年度最佳社群歌手）
BTS
Top Collaboration （Fan Voted）（年度最佳合作）
Shawn Mendes & Camila Cabello 《Señorita》 – WINNER
Top Rap Female Artist（年度最佳饒舌榜女歌手）
Cardi B
Top Dance/Electronic Song（年度最佳舞曲榜單曲）
Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee 《Close To Me》
Top Gospel Song（年度最佳傳統福音榜單曲）
Kanye West 《Follow God》
Top Rock Tour（年度最佳搖滾巡演）
Elton John
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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