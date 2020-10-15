25歲男星奪告示牌9項大獎　幽默自虧：還是愛葡萄　

2020年美國告示牌音樂大獎（Billboard Music Awards）頒獎典禮，於台灣時間今（15）日早上8點在美國洛杉磯柯達劇院舉行，而受疫情影響，這次的典禮現場並無觀眾入席。

今年大贏家是榮獲最多項提名、同時也一舉拿下9項大獎的巨星馬龍（Post Malone），主持人在頒發大獎「年度最佳藝人獎」的時候，一次把其他8座獎盃放在推車上給他，場面相當有趣。此外，有「樂壇怪物新人」怪奇比莉（Billie Eilish）也以首張專輯《當我們睡了 怪事發生了》，拿下「年度最佳新人」、「年度最佳女藝人」及「年度最佳專輯」3大獎。

▲怪奇比莉拿下告示牌音樂獎3項獎項。（圖／環球唱片提供）

另外，因為受到疫情影響，這場頒獎典禮並沒有開放現場觀眾參加，今年入圍最多的歌手巨星馬龍，特別以遠端視訊的形式，演唱他的破億歌曲《Circles》，表演結束後立即返回現場領獎。他在領取「年度最佳男藝人」獎項時表示：「在這個特別困難的時刻，我只想關注在傳遞愛給大家，感謝所有支持我的家人和粉絲。」致詞時他也不忘調侃幾年前的自己，起因是因為他在先前爆紅得獎時，因為太緊張不知道要發表甚麼感言，上台只說了一句「我喜歡吃葡萄」，而這次得獎的時候馬龍也自嘲表示，現在的他還是很喜歡吃葡萄，非常逗趣。

▲巨星馬龍奪告示牌音樂獎9項大獎。（圖／翻攝巨星馬龍臉書）

重要獎項得獎名單如下：

Post Malone

巨星馬龍（9項）

Top Artist

年度最佳藝人

Top Male Artist年度最佳男藝人

Top Billboard 200 Artist年度最佳專輯榜歌手

Top Hot 100 Artist年度最佳單曲榜歌手

Top Streaming Songs Artist年度最佳串流榜歌手

Top Rap Artist年度最佳饒舌榜歌手

Top Rap Male Artist年度最佳饒舌榜男歌手

Top Rap Tour年度最佳饒舌榜巡演

Top Rap Album年度最佳饒舌專輯

Billie Eilish

怪奇比莉（3項）

Top New Artist年度最佳新人

Top Female Artist年度最佳女藝人

Top Billboard 200 Album年度最佳專輯

Jonas Brothers

強納斯兄弟（3項）

Top Duo/Group年度最佳雙人組/團體

Top Radio Songs Artist年度最佳電台播放榜歌手

Top Radio Songs年度最佳電台播放單曲

Top Hot 100 Artist（年度最佳單曲榜歌手）

Lil Nas X

Top Selling Sog（年度最佳銷售榜單曲）

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus 《Old Town Road》

Top Song Sales Artist（年度最佳單曲銷售歌手）

Lizzo

Top Social Artist （Fan Voted）（年度最佳社群歌手）

BTS

Top Collaboration （Fan Voted）（年度最佳合作）

Shawn Mendes & Camila Cabello 《Señorita》 – WINNER

Top Rap Female Artist（

年度最佳饒舌榜女歌手）

Cardi B

Top Dance/Electronic Song（年度最佳舞曲榜單曲）

Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee 《Close To Me》

Top Gospel Song（年度最佳傳統福音榜單曲）

Kanye West 《Follow God》

Top Rock Tour（年度最佳搖滾巡演）

Elton John