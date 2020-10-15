清水民族路改造工程 蔡其昌：將打造最美景觀大道
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-15 15:10:00
立法院副院長蔡其昌今(15)日邀集內政部營建署副署長吳宏碩、市議員楊典忠、王立任等人會勘清水區民族路人行空間及公共環境工程，爭取總經費4400萬元挹注，同時獲營建署允諾，補助民族路二段全段整體規劃費用，目標打造清水最美的景觀大道。
蔡其昌表示，民族路是清水唯一在中央分隔島有人行空間的道路，但整體環境並不夠友善，長者在此活動時路感極為顛簸，行動不便的鄉親也有安全上的疑慮。未來將秉持人本精神將人行道、自行車道空間納入整體規劃中，努力來打造清水最友善且最美的景觀大道。吳宏碩說，經費挹注範圍為民族路二段178巷至鰲新路路段，但一條道路要變得最美，得一次性進行整體規劃，營建署將全力來支持民族路改造計畫，未來道路環境還須仰賴地方公所及里辦公處來共同維護。清水區民族路往來交通頻繁，路面劣化狀況嚴重，人行空間不良等現象明顯，影響車行安全及人行空間舒適性，此次計畫將進行道路路平改善工程及人行空間建置及改善，總面積達3700㎡，總經費4400萬元（營建署80%約3520萬，地方自籌20%約880萬元）﹔營建署允諾將持續補助民族路全段整體規劃費用，一次規劃，分段發包施工，整體工程預計於明年底前完工。