玩樂「星」亮點 　中市「衛星小公園」遍地開花

台中美樂地計畫」推動共融、友善的公園環境，建設局分三梯次推出「衛星小公園」，連結各區文化與在地特色，第二梯次共13座公園改善工程即將啟動，規劃珍珠奶茶、奪寶海盜船、西瓜農產、玫瑰花園等主題公園，預計11月底完工，讓趣味十足的主題公園串聯成大、小朋友都愛的玩樂「星」亮點！

建設局長陳大田表示，「台中美樂地計畫」持續翻轉各公園的兒童遊戲場，今年第一梯次14座公園已於8月陸續開工，預計10月底完工；第二梯次13座公園分別是西屯區惠安公園及惠城公園、北屯區水景玫瑰公園、豐原區豐圳公園、慈濟公園及中陽公園、大安區東安休閒公園及五甲公園、沙鹿區晉宜公園、清水區李仔山公園，龍井區舞衫公園、大肚區環保公園、太平區宜欣公園，改善工程預計11月底完工，藉此點亮老舊公園，搖身成為具當地特色的衛星公園。

陳大田說，建設局盤點山、海、屯及市區的公園規劃改善工程，並舉辦說明會傾聽地方意見，讓公園符合鄰里需求；其中，西屯區惠安公園設置珍珠奶茶主題公園，讓民眾認識台中名產「珍珠奶茶」發源地；龍井區舞衫公園以在地著名農產品「西瓜」作為元素；大甲區五甲公園因鄰近海邊及海巡署，以「船」為主題，打造船型意象溜滑梯與船板舵輪駕駛體驗空間；豐原區中陽公園以「文具」主題規劃遊樂場，讓文具意象成為遊樂設施。

陳大田指出，「衛星小公園」推出後，受到市民熱烈歡迎，每座公園都擁有專屬主題特色，接地氣的設計、融入特色主題，讓孩子在玩樂的同時，也能學習當地文化，打造從幼童到長者，以及身障朋友都能開心使用的公園。