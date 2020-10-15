搶當股東！BTS公司上市變億萬富翁　「包下機場」有夠狂

因疫情關係，年年受邀出席BBMAs的BTS，今留在韓國預錄新歌《Dynamite》的表演舞台，眼尖的粉絲發現，他們演出地點，是位於仁川機場第二航廈的1樓造型水池上，儘管沒飛到當地，規模也不馬虎，敬業態度令粉絲又驚又喜，「#BTSxBBMAs」一詞立即登上全球Twitter趨勢冠軍。此外，BTS今抱走最佳社群藝人獎，是唯一連續四年得到此殊榮的亞洲藝人。
BTS進軍歐美相當成功，近期更獲頒美國「詹姆斯範佛里特將軍獎」，隊長RM的感言談及韓戰表示韓美關係緊密， 引發大陸網友不滿，直批他們「辱華」、「對犧牲的大陸軍人不敬」，紛紛要求BTS滾出大陸市場，新聞鬧得沸沸揚揚，儘管如此仍不影響他們在全球的高人氣。
他們公司「Big Hit娛樂」今正式上市，開盤價為27萬韓元，以每股13韓元起價來看，整整漲幅30％，使「Big Hit」市值衝上11兆韓元，完全超越其他三大經紀公司（SM、JYP、YG）的合計市值。
「Big Hit娛樂」的8.2億發行價，是韓國近3年來最大的IPO案；旗下藝人即使因疫情影響被迫取消各地公演，BTS的新單曲《Dynamite》、線上演唱會《Map Of The Soul ON:E》仍為公司帶來商機、股價飆升；目前公司創辦人房時爀身價已達38億美元，已進入韓國富豪排行榜，他日前已將股份贈與BTS七位成員，每名持有68385股，股值近台幣6億元，各個資產值水漲船高、成為億萬富豪。
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