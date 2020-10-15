台積電Q3獲利1373億元　EPS 5.3元再創歷史新高

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台積電Q3獲利1373億元　EPS 5.3元再創歷史新高

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-10-15 14:02:06

台積電
▲台積電今（15）日公佈2020年第3季財務報告，合併營收約新台幣3,564.3億元，稅後純益約1,373.1億元，每股盈餘為5.30元，單季獲利再創歷史新高，優於市場預期。（圖／NOWnews資料照）
台積電今（15）日公佈2020年第3季財務報告，合併營收約新台幣3,564.3億元，稅後純益約1,373.1億元，每股盈餘為5.30元（折合美國存託憑證每單位為 0.90 美元），單季獲利再創歷史新高，優於市場預期。而台積電今日股價走弱，跌1.3%，收在453元。
台積電指出，與2019年同期相較，2020年第3季營收增加了21.6%，稅後純益及每股盈餘則均增加了35.9%。與前一季相較，2020年第3季營收增加了14.7%，稅後純益則增加了13.6%。
若以美金計算，2020年第三季營收為121.4億元，較2019年同期增加了29.2%，較前一季則增加了16.9%。2020年第3季毛利率為53.4%，營業利益率為42.1%，稅後純益率則為38.5%。
各製程出貨占比部分，5奈米製程出貨占台積公司2020年第3季晶圓銷售金額的8%；7奈米及16奈米製程出貨分別占全季晶圓銷售金額的35%和18%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的61%。
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