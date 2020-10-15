鍾瑶趁空檔考取帆船執照　連他都驚訝：確定嗎？

剛殺青《關係暴力》的鍾瑶，7月底甫過完生日，熱衷運動也喜歡挑戰各種學習的她，一直想考個跟海洋或船相關的證照：「前陣子因朋友推薦而想學帆船，也發現很多朋友去龜山島看牛奶海都是駕帆船去的，帆船教練很驚訝、還一直不斷跟我確認：『你真的確定要考這個嗎？台灣人很少學這個耶！』」考取駕帆船執照，成了鍾瑶今年送給自己的生日禮物。

▲鍾瑶（右）熱愛大自然活動。（圖 / 群星瑞智提供）

× ▲鍾瑶（右）熱愛大自然活動。（圖 / 群星瑞智提供）

熱愛大自然的鍾瑶，自稱從小是個「城市人」，一直都在城市中長大。大學時接觸到一群衝浪的朋友，才開始去溪邊玩、嘗試跳傘、高空彈跳，開啟了鍾瑶對大自然的「狂熱」。鍾瑶笑說：「我從小其實有點內向，但我又覺得自己有點好動症。我可以很靜下心來看書，但當我結束一段靜態活動後，一定又會想跑出去玩，在家裡待不住。」自覺小時候跟長大個性差很大的她試著自我剖析：「應該跟工作帶給我的成長有關，可能開咖啡店跟客人接觸、拍戲接觸的團隊工作、跟媒體互動聊天等，也讓我變得個性比較開朗活潑。」

▲鍾瑶（左2）認為運動是養成一種自律的習慣與必要。（圖 / 群星瑞智提供）

× ▲鍾瑶（左2）認為運動是養成一種自律的習慣與必要。（圖 / 群星瑞智提供）

聊到自己熱愛潛水、考帆船執照、戶外運動休閒跟演戲有無關聯？她笑說關聯不大，「但走進大自然、讓自己接觸新事物，確實讓自己心打開。讓我在城市裡的工作、與自己的生活與心靈，較能有所區分與調整，讓自己在身心靈各方面都更健康。」她認為運動是養成一種自律的習慣與必要，「加上演藝工作多少需靠外在，所以維持運動、健身、保養體態都是很必要的。且若有一天遇到類似（水域活動相關）的工作，自然就不是問題。」