新北第二季房價上揚　大樓公寓都上漲

和今年第1季相比，房市呈現微漲趨勢，主要受到新冠疫情狀況回穩影響，帶動成交量與價格回穩，而與去年同期相較，全市、大樓及公寓指數都呈現上漲趨勢。
觀察各次分區今年第二季走勢，各月份皆呈現3%以內的漲跌互見﹔其中板橋土城區於109年4月指數為104.13，新店、汐止及淡水等區於109年6月指數分別為104.91、104.97、103.81，皆達近期高點，中和永和及新莊等區仍相對持穩，而樹林、三峽和鶯歌表現搶眼，指數維持高檔，與去年同期相較有6%至7%的漲幅，其109年6月指數為115.92，持續維持高點。
在新成屋方面，109年第2季指數為101.65，較前季微跌0.02%，與去年同期相較則上漲1.35%。在整體開發區指數方面，台北大學特定區持續上漲，本季指數為116.4，較上季上漲2.11%，與去年同期相較上漲5.65%，並達實價登錄以來高點。
觀察臺北大學特定區與次分區之樹三鶯指數走勢相近，顯示區域價格有所支撐，而淡海新市鎮指數為103.51，較上季上漲2.23%，與去年同期相較微跌0.62%，林口新市鎮指數為101.57，較前季微跌0.1%，與去年同期相較微跌0.18%，此兩區短期趨勢雖各有上下震盪，惟長期走勢仍持穩。
本季各捷運線指數多呈現上漲趨勢，其中板南線(板橋段)、中和永和線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線共6種指數分別為103.3、106.64、102.51、107.25、102.92及102.36，皆達近4年來高點，顯示新北整體捷運站周邊地區價格支撐力道仍強。至於板南線(土城段)和三重新莊線本季指數雖相對走弱，但與去年同期相比仍呈現上漲趨勢，長期趨勢持穩。