新北第二季房價上揚　大樓公寓都上漲

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新北第二季房價上揚　大樓公寓都上漲

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-10-15 14:54:29

副都心
▲受到新冠疫情回穩影響，和第一季比較，新北市大致呈現微漲趨勢，帶動成交量與價格回穩。（圖／信義房屋提供）
新北地政局公佈第二季住宅價格指數，整體而言，受到新冠疫情回穩影響，和第一季比較，新北市大致呈現微漲趨勢，帶動成交量與價格回穩，其中漲勢比較明顯的，包括樹林、三峽和鶯歌，比去年同期大約上揚6–7%，捷運行經新北市各行政區，又以新店漲幅排名第一。
根據地政局公布的今年4至6月全市價格指數分別為105.14、104.62及104.81；大樓價格指數分別為106.09、105.17及105.86；公寓價格指數分別為100.01、99.87及98.68，可以看出新北市的房市，呈現大樓漲、公寓微跌的趨勢。
和今年第1季相比，房市呈現微漲趨勢，主要受到新冠疫情狀況回穩影響，帶動成交量與價格回穩，而與去年同期相較，全市、大樓及公寓指數都呈現上漲趨勢。

觀察各次分區今年第二季走勢，各月份皆呈現3%以內的漲跌互見其中板橋土城區於109年4月指數為104.13，新店、汐止及淡水等區於109年6月指數分別為104.91、104.97、103.81，皆達近期高點，中和永和及新莊等區仍相對持穩，而樹林、三峽和鶯歌表現搶眼，指數維持高檔，與去年同期相較有6%至7%的漲幅，其109年6月指數為115.92，持續維持高點。

在新成屋方面，109年第2季指數為101.65，較前季微跌0.02%，與去年同期相較則上漲1.35%。在整體開發區指數方面，台北大學特定區持續上漲，本季指數為116.4，較上季上漲2.11%，與去年同期相較上漲5.65%，並達實價登錄以來高點。

觀察臺北大學特定區與次分區之樹三鶯指數走勢相近，顯示區域價格有所支撐，而淡海新市鎮指數為103.51，較上季上漲2.23%，與去年同期相較微跌0.62%，林口新市鎮指數為101.57，較前季微跌0.1%，與去年同期相較微跌0.18%，此兩區短期趨勢雖各有上下震盪，惟長期走勢仍持穩。
本季各捷運線指數多呈現上漲趨勢，其中板南線(板橋段)、中和永和線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線共6種指數分別為103.3、106.64、102.51、107.25、102.92及102.36，皆達近4年來高點，顯示新北整體捷運站周邊地區價格支撐力道仍強。至於板南線(土城段)和三重新莊線本季指數雖相對走弱，但與去年同期相比仍呈現上漲趨勢，長期趨勢持穩。
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