詭異！確診江蘇台商　三天內連兩次採檢都「陰性」

根據莊人祥透露，這名個案在第一次採檢是從機場透過深喉唾液，驗出陽性，之後收治住院隔離後，又透過咽喉拭子採檢第二次，結果陰性，14號又再透過深喉唾液採檢第三次，結果依舊是陰性。
另外莊人祥也提到，過去國內也曾發生過第1次採檢陽性，後來採檢卻是陰性的個案，在確診的530人中，有96個這樣的案例，顯示確實有些個案會有陰陰陽陽的狀況出現。
這名案530是40多歲男性台商，回國前在當地曾經有流鼻水、有痰等情況，但是只有自行服藥沒有就醫，目前同班機共匡列接觸者17人。
至於針對這名台商，二採陰性是否能出院？莊人祥表示，確診個案出院有些條件，像是隔離到症狀緩解至少三天，或距發病日已達十天、兩次呼吸道採檢陰性，目前這名個案住院還不到三天，還要由專家小組觀察、研判是否符合出院解隔離條件。
另外針對日本日前通報，台灣輸出確診者到日本當地，對此莊人祥也提到，目前針對這些個案的在台接觸者，篩檢結果已經全部出爐，核酸檢測跟血清抗體顯示全都是陰性。
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