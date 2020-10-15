驚見噴射背包客？華航證實：台北飛洛杉磯航班機組已通報
驚見噴射背包客？華航證實：台北飛洛杉磯航班機組已通報
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-15 14:56:48
中華航空機組人員於14日時在洛杉磯國際機場驚見一名噴射背包客在洛杉磯國際機場附近高6000英呎（約1828公尺）的高空中飛行。對此，中華航空今（15）日回應表示，在機組人員發現一員著黑色衣服、銀色背包，由航機左前方快速經過，已立即向當地航管單位通報，航機安全降落，後續將配合美國聯邦航空總署調查。
華航證實，該航班CI006由台北(桃園)飛往洛杉磯的航班，於進場洛杉磯國際機場高度約6500英呎途中，有機組人員發現疑似一人員著黑色衣服、銀色背包由航機左前方快速經過，並立即向當地航管單位通報，航機已安全降落，後續將配合美國聯邦航空總署調查。而這已經是洛杉磯國際機場在過去一個月來，二度有噴射背包客亂入的事件。上次發生時間為8月29日晚間6時45分，美國航空公司（American Airlines）與捷藍航空（Jet Blue）的機師皆曾向洛杉磯國際機場塔台通報驚見噴射背包客，美國聯邦航空總署、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯國際機場人員將對事件展開調查。