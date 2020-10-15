簡沛恩卸女星光環當「做工的人」　王宇婕上班1個月喊辭

簡沛恩今（15）日出席自家飲料店品牌「必可蜜」加盟展活動，好友王宇婕、方馨也現身支持，身為老闆的簡沛恩凡事親力親為，笑說自己現在根本是女版「做工的人」，連桌椅都自己搬，新聞稿還是自己修改，但她表示若重來一次，還是會選擇自己做，「雖然很累，但學到的東西真的很多。」

▲簡沛恩（中）笑說自己現在是女版「做工的人」。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲簡沛恩（中）笑說自己現在是女版「做工的人」。（圖 / 記者林柏年攝）

「必可蜜」開創1年才開始進入加盟階段，簡沛恩表示希望一切都準備就緒，按部就班慢慢來，對加盟主條件也相當嚴格，「必須要有堅持、勇氣、毅力，且是自己下來做。」簡沛恩透露，為鼓勵加盟主，公司補助20萬元，若是第一次創業的人再多給20萬元，她坦言自己當初也有投資失敗的經驗，所以很有同感，「大家都說我很像開慈善事業，就是想鼓勵創業的人。」

▲王宇婕也曾當起上班族，一個月就喊離職。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲王宇婕也曾當起上班族，一個月就喊離職。（圖 / 記者林柏年攝）

王宇婕表示自己也有不少投資，4、5年前其中一個清潔項目，她還當起上班族，坐辦公室用電腦工作，才一個月時間就讓她苦喊：「好無聊喔，我不做了我要辭職了。」她解釋因為自己中文不好，導致公文裡會有很多錯字，讓她意識到自己不適合做這個工作，笑說：「我變成沒在做事的大股東。」王宇婕看到電影裡的「女企業家」手動一動簽文件就好，「跟現實不一樣，夢碎了，還是當演員比較幸福。」看到簡沛恩為了創業做到這樣，讓她相當佩服。

▲簡沛恩曾投資失敗，現在創業親力親為。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲簡沛恩曾投資失敗，現在創業親力親為。（圖 / 記者林柏年攝）

簡沛恩說自己從30歲就開始投資，但當時什麼都不懂，也面臨投資失敗，現在創業從基層學起，「唯有從頭開始學，才會知道每一行遇到的瓶頸，如果只當股東就學不到。」7年沒拍戲的她，感覺跟演藝圈脫節，「但也是離開後，感覺到有更多好朋友，像方馨、宇婕10幾年了她們都一直在。」也是創業後讓簡沛恩體會到，「會珍惜別人對妳的好，會更有同理心。」