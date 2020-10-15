獨／假中國醫藥大學教授替女子驅嬰靈 伸鹹豬手還收費
獨／假中國醫藥大學教授替女子驅嬰靈 伸鹹豬手還收費
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-15 15:58:42｜update2020-10-15 16:04:21
台中市一名毋姓男子佯稱是中國醫藥大學陳教授，向一名女子誆稱她身上有嬰靈作祟，他可以為女子作法改運，於是帶女子到附近土地公廟點香作法，並將手放在女子胸部輕抓，說是「要抓出女子體內的東西」，「施法」後還向女子收取4800元﹔女子事後感覺受騙，向警方報案逮人。
台中市警第三分局調查，毋姓男子是強制猥褻及詐欺取財的累犯，今年109年2月21日中午，毋男在台中市東區向一名女子搭訕，自稱是中國醫藥大學的陳教授，搭訕中故弄玄虛，誆稱女子有家人曾經在年輕時候墮胎，有嬰靈跟在身上，都是嬰靈作祟，導致女子運勢不順，他可以幫忙將嬰靈趕走，並改善女子與男友關係云云。女子誤信為真，遂同意與毋男步行到附近公園土地公廟旁草地施法，毋男基於強制猥褻之犯意，利用女子對民俗宗教之敬畏、好奇之心理，先命女子坐下，毋男坐在女子對面，復命女子雙手合十，閉上眼睛，接著點燃香菸在甲女身上比畫，再佯稱女子胸部一大一小，要摸一下女子的胸部「把東西抓出來」等言詞，隨即以手掌觸摸、輕抓女子胸部。返途中，毋男向女手索取作法費用3600元，加上改善女子與男友關係的費用1200元，共4800元，還恫稱若沒支付，等於白作法，嬰靈就會被放回去，成功得手現金4800元紅包，後來女子察覺有異，與男友報警逮人﹔毋男於法庭與女子以2萬元和解，並退還詐得4800元紅包，台中地院法官審結後，依強制猥褻罪判處有期徒刑8月、詐欺取財罪判處有期徒刑4月。